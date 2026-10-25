به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی زمانیان در گفتگو با رسانه ملی با اشاره به تکلیف وزارت اقتصاد برای صدور خودکار مجوزها در صورت تأخیر غیرموجه دستگاه‌ها اظهار کرد: اگر متقاضی در مهلت تعیین‌شده مجوز خود را دریافت نکند و دلایل صادرنشدن آن نیز به وی اعلام نشود، وزارت اقتصاد موظف است مستقیماً برای صدور مجوز اقدام کند.

وی با بیان اینکه اولویت، صدور مجوز از سوی دستگاه مسئول در مهلت قانونی است، افزود: صدور خودکار از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور ممکن است در ادامه فعالیت کسب‌وکارها و تعامل صاحبان مجوز با دستگاه‌های مربوط، مشکلاتی ایجاد کند.

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تعیین تکلیف مجوزهای معوق گفت: چند هفته پیش اعلام کردیم که در حال تعامل با دستگاه‌ها هستیم و در صورت اقدام‌نکردن آنها، صدور خودکار مجوزها را در دستور کار قرار می‌دهیم. پس از این اعلام، برخی دستگاه‌ها همکاری کردند و بخشی از مجوزهای معوق صادر شد.

زمانیان تأکید کرد: دریافت‌کنندگان مجوزهای خودکار از تمام حقوق قانونی صاحبان مجوز و فعالان کسب‌وکار برخوردارند و مسئولیت حقوقی ناشی از تأخیر غیرموجه در صدور مجوز بر عهده دستگاهی است که در انجام وظیفه خود تعلل کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌هایی که همچنان در صدور مجوزها تأخیر دارند، نیازی به تکرار این اقدام نباشد و افزود: در غیر این صورت، صدور خودکار مجوزها در مراحل بعدی نیز ادامه خواهد یافت.