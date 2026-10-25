حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد طی امروز (یکشنبه)و فردا با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی بر روی خلیج فارس، دریا بویژه در سواحل جنوبی در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب تا حدودی مواج خواهد شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: فردا در برخی نقاط استان (غالبا روی دریا)، احتمال وقوع بارش های خفیف و پراکنده باران دور از انتظار نیست، همچنین از اواخر هفته با ورود تدریجی سامانه بارشی به استان، ضمن افزایش پوشش ابر، در برخی نقاط استان، بارش باران پیش بینی می شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، افزایش ابر، طی ساعاتی وزش باد، احتمال خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد، فردا در برخی نقاط مه رقیق صبحگاهی خواهد بود.

وی بیان کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۴۰ کیلومتر در ساعت، طی ساعاتی از ظهر تا اوایل شب روی دریا در نواحی جنوبی با سرعت ۱۶ تا ۴۴ گاهی تا ۵۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: ارتفاع موج دریا در قسمت های شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ از شب ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰، در مناطق جنوبی طی ساعاتی از ظهر تا اواخر شب ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰سانتی‌متر خواهد بود.