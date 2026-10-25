عزیزالله عباس پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فرآیند بارگذاری فرم‌های مالیات مقطوع اظهار کرد: مودیان مشمول پس از دریافت پیامک از سوی سازمان امور مالیاتی باید به درگاه اینترنتی my.tax.gov.ir مراجعه کنند و فرم مربوط به خود را تایید کنند.

وی با اشاره به زمان‌بندی این فرآیند افزود: بارگذاری فرم‌ها به تدریج انجام می‌شود و مودیان تا پانزدهم آبان‌ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند اطلاعات خود را تکمیل و نهایی کنند؛ بنابراین لازم است در این بازه زمانی اقدام لازم را انجام دهند تا مشمول جریمه یا محدودیت نشوند.

این مسئول با اشاره به شرایط مشمولان این طرح تصریح کرد: صاحبان مشاغلی که فروش خالص آن‌ها حداکثر ۷۲ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ بوده است، مشمول این طرح محسوب می‌شوند و مهلت تسلیم اظهارنامه برای مودیانی که مالیات مقطوع را نمی‌پذیرند یا مشمول نیستند، سی‌ام آبان‌ماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.

عباس‌پور با اشاره به امکان اختصاص مالیات به طرح‌های عمرانی خاطرنشان کرد: مودیان مشمول با مالیات غیرصفر می‌توانند مالیات خود را با تامین اعتبار ۳۲ طرح عمرانی نیمه‌تمام استان ایلام اختصاص دهند تا علاوه بر ایفای تعهد مالیاتی، در توسعه و آبادانی استان نیز سهیم شوند.

وی در پایان با هشدار نسبت به پیامک‌های جعلی گفت: مودیان باید مراقب پیامک‌ها و لینک‌های جعلی باشند؛ چراکه پیامک‌های رسمی سازمان امور مالیاتی فقط با سرشماره مشخص ارسال می‌شوند و هیچ‌گونه درخواست اطلاعات بانکی یا لینک ناشناس در آن‌ها وجود ندارد.