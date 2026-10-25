عباس قیصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر یک هزار و ۵۳۶ نفر در حوزه‌های پرستاری، اتاق عمل و هوشبری در بیمارستان‌های این دانشگاه مشغول به کار هستند و خدمات لازم را به بیماران ارائه می‌دهند.

وی با اشاره به استانداردهای کشوری تصریح کرد: برای رسیدن به استاندارد نسبت پرستار به تخت بیمارستانی، تامین ۶۸۲ نیروی دیگر در این حوزه ضروری است؛ چراکه کمبود نیرو فشار مضاعفی را به کادر موجود وارد می‌کند و می‌تواند کیفیت خدمات را تحت تاثیر قرار دهد.

این مسئول با تاکید بر ارتقای کیفیت خدمات خاطرنشان کرد: جذب ۱۸۰ کمک‌پرستار نیز برای تقویت کادر درمان و بهبود ارائه خدمات به بیماران در دستور کار قرار گرفته تا روند مراقبت از بیماران با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

قیصوری در پایان با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده گفت: تلاش می‌کنیم با جذب نیروهای جدید و رفع کمبودها، شرایط بهتری را برای کادر درمان فراهم کنیم تا آنان بتوانند با آرامش بیشتری به وظایف خود عمل کنند و شاهد ارتقای سطح سلامت در استان باشیم.