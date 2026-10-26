برندهای بزرگ نقره ایران در نمایشگاه طلا و جواهر شیراز شرکت کردند

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، دهمین نمایشگاه بین‌المللی طلا، نقره، جواهرات، گوهرسنگ‌ها و ساعت، از سه‌شنبه ۲۸ مهرماه تا اول آبان‌ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان فارس (شیراز، شهرک گلستان) برگزار می‌شود و هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۱ میزبان تولیدکنندگان، بازرگانان و فعالان این صنعت است.

حضور برندهای فعال صنعت نقره در کنار دیگر فعالان زنجیره طلا و جواهر، فرصتی برای معرفی توانمندی‌های تولیدی، بررسی جایگاه برندهای داخلی و آشنایی با استانداردهای نوین این صنعت فراهم می‌کند.

معرفی ۵ برند برتر نقره حاضر در نمایشگاه شیراز

برندهای حاضر در این نمایشگاه، محصولات متنوعی از نظر عیار، وزن و نوع بسته‌بندی عرضه می‌کنند. در ادامه، با ویژگی‌های محصولات پنج برند نقره آشنا می‌شویم.

توکنیکو

توکنیکو شمش‌های نقره با عیار ۹۹۹.۹ را در وزن‌های ۱۰ گرمی و یک‌اونسی تولید می‌کند. طراحی‌های مفهومی و فرهنگی، از جمله کلکسیون شاهنامه، از ویژگی‌های محصولات این برند است. این مجموعه شمش‌های صنعتی ۱۰۰ اونسی نیز تولید می‌کند.

پارسیس

پارسیس، متعلق به شرکت سنگ زرمهر، شمش‌های نقره را در وزن‌های یک‌اونسی، ۵۰ و ۱۰۰ گرمی و با عیار ۹۹۹ و ۹۹۹.۹ عرضه می‌کند. محصولات این برند به کد امنیتی قابل استعلام در اپلیکیشن CertiEye مجهز هستند.

هاشمیان اینوست

مجموعه هاشمیان اینوست با بیش از ۳۰ سال سابقه در بازار فلزات گرانبها، در سالن حافظ، غرفه ۳۶ نمایشگاه حضور دارد.

شمش‌ نقره این مجموعه با عیار ۹۹۹ و ۹۹۹.۹، بر پایه الزامات استاندارد جهانی PAMP سوئیس و در تنوع وزنی کامل از ربع اونس (۷.۷۷ گرم)، نیم اونس و یک اونس تا شمش‌های نقره ۵۰، ۱۰۰، ۲۵۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی عرضه می‌شوند.

شمش‌های این مجموعه دارای شماره سریال یکتا، بارکد بین‌المللی GS1، بسته‌بندی پلمب‌شده ضداسید، شناسنامه و فاکتور رسمی هستند. همچنین تضمین بازخرید شفاف با اسپرد مشخص، نیاز به هرگونه آزمایش تخریبی و ری‌گیری مجدد در زمان فروش را منتفی کرده است.

زرین شمش

زرین شمش بر تولید شمش‌های نقره شناسنامه‌دار با عیار ۹۹۹ تمرکز دارد. محصولات این مجموعه در وزن‌ها و قالب‌های متداول سرمایه‌گذاری عرضه می‌شوند و شبکه توزیع بنکداری، بخش مهمی از شیوه عرضه آن را تشکیل می‌دهد.

میراث

مجموعه میراث در حوزه پالایش و ذوب نقره و عرضه شمش‌های ریخته‌گری و ساچمه صنعتی فعالیت می‌کند. محصولات این مجموعه بیشتر برای تأمین‌ مواد اولیه کارگاه‌های طلاسازی و تولیدکنندگان زیورآلات کاربرد دارند.

تغییر الگوی خرید نقره به سمت شمش‌های استاندارد

افزایش قیمت طلا، خرید این فلز را برای بخشی از سرمایه‌گذاران دشوارتر کرده و توجه آن‌ها را به نقره فیزیکی جلب کرده است. در این بین، شمش‌هایی با عیار مشخص، شماره سریال و امکان استعلام اصالت، به دلیل شفافیت بیشتر در معاملات، مورد توجه خریداران قرار گرفته‌اند.

نمایشگاه بین‌المللی طلا، نقره و جواهر شیراز نیز فرصتی برای آشنایی سرمایه‌گذاران با تولیدکنندگان و محصولات این بازار فراهم می‌کند. حضور برندهای مختلف در این رویداد، امکان مقایسه مشخصات شمش‌ها و بررسی تفاوت محصولات از نظر عیار، وزن و شرایط خرید و فروش را در اختیار بازدیدکنندگان قرار می‌دهد.

معیارهای انتخاب برند معتبر شمش نقره

اعتبار برند شمش نقره به عواملی مانند عیار مشخص، استاندارد تولید، بسته‌بندی امنیتی، شماره سریال قابل رهگیری و فاکتور رسمی بستگی دارد. شرایط بازخرید نیز یکی از معیارهای مهم برای ارزیابی امکان فروش مجدد شمش است.

وجود این مشخصات، بررسی اصالت شمش و مقایسه محصولات برندهای مختلف را برای خریداران آسان‌تر می‌کند. در دهمین نمایشگاه بین‌المللی طلا، نقره و جواهر شیراز، محصولات برندهای حاضر را می‌توان بر اساس همین معیارها بررسی کرد.

مقایسه پنج برند برتر شمش نقره نمایشگاه طلا و جواهر شیراز

برندهای شمش نقره از نظر عیار، وزن محصولات و بسته‌بندی تفاوت‌هایی دارند.

برند عیار نقره وزن شمش‌ها و نوع محصول بسته‌بندی و رهگیری اصالت هاشمیان اینوست ۹۹۹ و ۹۹۹.۹ از ربع اونس تا یک کیلوگرم کارت پلیمری وکیوم، هولوگرام، شماره سریال و بارکد GS1 توکنیکو ۹۹۹.۹ عمدتاً ۱۰ گرمی، یک‌اونسی و ۱۰۰ اونسی بسته‌بندی شرکتی و گواهی اصالت؛ کد رهگیری داخلی پارسیس ۹۹۹ و ۹۹۹.۹ یک‌اونسی، ۵۰ و ۱۰۰ گرمی کد قابل استعلام در اپلیکیشن CertiEye زرین شمش ۹۹۹ شمش‌های گرمی و قالبی بسته‌بندی وکیوم، شناسنامه و کد رهگیری داخلی میراث ۹۹۹ شمش‌های ریخته‌گری و ساچمه صنعتی محصولات صنعتی و بدون بسته‌بندی وکیوم مخصوص خرده‌فروشی

نکات مهم هنگام خرید شمش نقره

هنگام خرید، شماره سریال شمش را با اطلاعات بسته‌بندی و فاکتور تطبیق دهید و از ثبت عیار، وزن و مشخصات فروشنده در فاکتور رسمی مطمئن شوید. آسیب‌دیدگی بسته‌بندی ممکن است فروش مجدد شمش را دشوارتر کند.

پیش از پرداخت، روش استعلام اصالت و شرایط بازخرید را بررسی کنید. درصد بازخرید و هزینه‌های احتمالی بین فروشندگان متفاوت است؛ بنابراین شرایط اعلام‌شده را مکتوب دریافت کنید.

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