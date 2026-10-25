به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری در همایش روز جهانی عصای سفید و در جمع نابینایان و روشندلان با بیان اینکه محدودیت‌ها هرگز به معنای ممنوعیت از بهره‌مندی از خدمات اجتماعی نیست، گفت: باید سرعت خدمات‌رسانی و جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته در مناسب‌سازی فضاهای عمرانی، خدماتی و حمل‌ونقل شهری برای معلولان و نابینایان افزایش یابد.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد نظام پیشنهادها برای آحاد جامعه گفت: در بسیاری از افراد جامعه، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های عظیمی وجود دارد که متأسفانه به علت نبود ساختار مناسب، امکان بروز و ظهور پیدا نمی‌کنند. وظیفه سیستم حکمرانی و مدیریت شهری این است که گوش شنوا و بستری مناسب برای دریافت پیشنهادها و تبدیل قوه‌ها به فعل فراهم کند تا شاهد شکوفایی جامعه باشیم.

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه جامعه باید به توانمندی‌های روشندلان اعتماد کند، به یادآوری تجربه حضور نمایندگان روشندل در ادوار گذشته شورای شهر تهران تصریح کرد: حضور آقایان شاکری و صابری در عرصه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی ثابت کرد که محدودیت‌های ظاهری مانع از فعالیت‌های بزرگ نیست. افرادی که با وجود معلولیت‌های شدید در شورا حضور داشتند، از فعال‌ترین، پرکارترین و اثرگذارترین اعضا در سیاست‌گذاری‌ها بودند.

سروری در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی مدیریت شهری، تحقق کامل عدالت اجتماعی و فراهم کردن زمینه‌ای است که همه شهروندان با هر سطح از توانایی بتوانند به صورت برابر از امکانات و ظرفیت‌های شهر تهران استفاده کنند.