نمایشگاه دستاوردهای برنامه «هاتف» در دانشگاه شریف برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، نمایشگاه دستاوردهای برنامه «هاتف» (هدایت اعتبارات توسعه فناوری) روز یکشنبه سوم آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور جمعی از مسئولان و فعالان حوزه علم و فناوری در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

در این نمایشگاه، بیش از ۳۰ محصول و طرح فناورانه در حوزه‌های مختلف، از جمله تجهیزات پیشرفته، فناوری اطلاعات و ارتباطات، برق و الکترونیک، مواد پیشرفته و فناوری‌های شیمیایی عرضه شد. سامانه‌های هوشمند، تجهیزات تولید افزایشی فلزات، طیف‌سنج قابل‌حمل زعفران، شبیه‌ساز پرواز هواپیمای سسنا ۱۷۲، سکوی آموزشی تعاملی هوشمند، دستگاه صنعتی غربالگر و ربات اجتماعی تابان از جمله دستاوردهای ارائه‌شده در این نمایشگاه بودند.

تبدیل بیش از ۳۰ طرح فناورانه به محصول نهایی

دکتر بهنام طالبی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، با تشریح روند اجرای برنامه «هاتف» اظهار کرد: پس از انتشار فراخوان، بیش از ۱۵۰ طرح به دبیرخانه این برنامه ارسال شد که از میان آن‌ها، ۵۲ طرح برای حمایت انتخاب شدند. تاکنون بیش از ۳۰ طرح به محصول نهایی تبدیل شده‌اند و شرکت‌های شکل‌گرفته از این طرح‌ها در مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه مستقر هستند.

وی با اشاره به حمایت‌های پارک از این شرکت‌ها افزود: شرکت‌های مستقر در مرکز رشد از خدماتی همچون فضای کاری و حمایت‌های مالی و معنوی بهره‌مند می‌شوند و پس از ورود به مرحله پسارشد نیز می‌توانند از ظرفیت‌های پارک، شبکه شرکت‌های عضو و رویدادهای مرتبط با تجاری‌سازی محصولات استفاده کنند.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، هدف از برگزاری این نمایشگاه را ایجاد ارتباط مستقیم میان صاحبان فناوری، سرمایه‌گذاران و مشتریان بالقوه دانست و تأکید کرد که تجربه اجرای برنامه «هاتف» نشان‌دهنده ظرفیت اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها برای توسعه محصولات فناورانه و شکل‌دهی به کسب‌وکارهای دانش‌بنیان است.

حمایت از طرح‌های فناورانه و توسعه زیست‌بوم نوآوری دانشگاه

مهندس مجید دهبیدی‌پور، مشاور رئیس دانشگاه در امور نوآوری و فناوری و دبیر نمایشگاه، نیز با اشاره به اهداف و دستاوردهای برنامه «هاتف» اظهار کرد: این برنامه با هدف حمایت از طرح‌های فناورانه و تسهیل تجاری‌سازی دستاوردهای علمی دانشگاه، از آذرماه ۱۴۰۲ با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری آغاز شد.

وی افزود: تاکنون از ۵۲ طرح فناورانه در قالب این برنامه حمایت شده است؛ حمایتی که زمینه توسعه محصولات جدید و شکل‌گیری شرکت‌های نوپا را فراهم کرده و به تقویت زیست‌بوم نوآوری دانشگاه کمک می‌کند.

به گفته دهبیدی‌پور، نمایشگاه دستاوردهای برنامه «هاتف» فرصتی برای معرفی نتایج این حمایت‌ها و فراهم‌کردن زمینه تعامل و همکاری میان صاحبان فناوری، سرمایه‌گذاران و مشتریان بالقوه است.

در جریان این رویداد، جمعی از مسئولان حوزه علم و فناوری، از جمله دکتر سعید سرکار، رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، دکتر محمدرضا هرمزی‌نژاد، رئیس بنیاد ملی علم ایران، دکتر نورالله‌زاده، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر سعید خدایگان قائم مقام بنیاد نخبگان، از بخش‌های مختلف نمایشگاه بازدید کردند و با مجریان طرح‌ها درباره روند اجرا و ظرفیت‌های پروژه‌های فناورانه به گفت‌وگو پرداختند.

معرفی راهکارهای نوآورانه و مهندسی برای پاسخ‌گویی به چالش‌های بالینی و نیازهای حوزه پزشکی، از دیگر بخش‌های این نمایشگاه یک روزه بود. در این بخش، نمونه‌هایی از کاربرد فناوری در محیط‌های بالینی، از جمله اتاق عمل، معرفی شد.