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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

پیام تسلیت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای درگذشت محسن راستانی

پیام تسلیت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای درگذشت محسن راستانی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی درگذشت محسن راستانی عکاس پیشکسوت مستند ایران، پیام تسلیت داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای درگذشت محسن راستانی هنرمند عکاس پیشکسوت پیام تسلیت داد.

در متن پیام وزیر آمده است:

«هر عکس، روایتی از لحظه‌ای است که می‌گذرد و به مدد هنر عکاس، در حافظه روزگار ماندگار می‌شود. عکاسان، راویان بی‌کلام زمانه خویش‌اند و آنچه از دریچه نگاه آنان ثبت می‌شود، گاه بیش از هزاران واژه، از زندگی و احوال مردمان سخن می‌گوید.

زنده‌یاد محسن راستانی نیز از هنرمندانی بود که سالیان عمر خود را در این مسیر گذراند و با ثبت تصویرهایی از جامعه و زندگی مردم ایران، سهمی در گنجینه عکاسی معاصر این سرزمین بر جای گذاشت.

درگذشت این هنرمند را به خانواده ارجمند ایشان و جامعه عکاسان کشور تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و آمرزش و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی خواستارم.»

کد مطلب 6989321
آزاده فضلی

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