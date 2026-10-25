به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی علوی‌مقدم، ظهر یکشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی استان، بر ضرورت بازنگری طرح‌های توسعه شهری، رعایت حقوق شهروندان و توجه به نیازهای واقعی مردم در برنامه‌های بازآفرینی شهری تأکید کرد.

وی با قدردانی از خدمات سیدعلی میرکریمی، مدیرکل پیشین راه و شهرسازی خراسان شمالی، اظهار کرد: مدیران در دوره مسئولیت خود باید از ظرفیت‌ها و اختیاراتشان برای خدمت به مردم و گره‌گشایی از مشکلات آنان استفاده کنند.

علوی‌مقدم با اشاره به انتصاب الماسی به‌عنوان مدیرکل جدید راه و شهرسازی استان، ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری میان مجموعه راه و شهرسازی و مدیریت استان، زمینه تحقق برنامه‌های توسعه‌ای و رفع مشکلات شهری فراهم شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی، ساماندهی طرح‌های جامع و تفصیلی شهری و تسریع در بازنگری این طرح‌ها را از اولویت‌های مهم مدیریت جدید برشمرد و گفت: طرح‌های توسعه شهری باید با نیازهای واقعی مردم و شرایط اقتصادی شهرها انطباق داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از تغییر کاربری‌های بی‌رویه و مقطعی افزود: تصمیم‌گیری در حوزه شهرسازی باید بر اساس ضوابط قانونی و با در نظر گرفتن منافع عمومی و حقوق شهروندان انجام شود.

علوی‌مقدم، نوسازی بافت‌های ناکارآمد و بازآفرینی شهری را از دیگر موضوعات مهم استان دانست و تصریح کرد: بازآفرینی شهری نباید صرفاً به تدوین برنامه‌ها و اقدامات روی کاغذ محدود شود، بلکه لازم است نیازهای واقعی مردم در محلات شناسایی و اولویت‌بندی طرح‌ها با مشارکت ساکنان انجام شود.

وی با اشاره به رویکرد مدیریت محله‌محور، خاطرنشان کرد: بخش مهمی از مشکلات محلات با حضور در میان مردم، شناخت مسائل و مشارکت دادن شهروندان در تعیین اولویت‌ها قابل پیگیری و رفع است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی همچنین بر ضرورت توجه به سیمای عمومی شهرها، معماری ایرانی ـ اسلامی و رعایت اصول مربوط به خط آسمان در طرح‌های شهری تأکید کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد مدیرکل جدید راه و شهرسازی استان با بهره‌گیری از تجربه خود و تعامل با مدیریت شهری و دستگاه‌های اجرایی، زمینه ارتقای کیفیت محیط شهری، کاهش مشکلات مناطق ناکارآمد و تحقق اهداف توسعه‌ای خراسان شمالی را فراهم کند.