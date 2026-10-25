به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم و معارفه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان ریگان پیش ار ظهر یکشنبه با حضور سردار محمدعلی نظری، فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان، امام جمعه، مسئولان نظامی و اجرایی، خانواده‌های معظم شهدا، علما، معتمدان شیعه و اهل سنت و اقشار مختلف مردم در مسجد جامع این شهرستان برگزار شد.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان، در این مراسم با اشاره به پیشینه درخشان مردم شرق استان کرمان در دفاع از میهن اسلامی اظهار کرد: مردم این خطه، به‌ویژه عشایر سخت‌کوش، طی ۴۷ سال گذشته و در حوادث و جنگ‌های اخیر، با بصیرت و احساس مسئولیت در کنار نظام و انقلاب ایستاده‌اند.

سردار محمدعلی نظری، با اشاره به توطئه‌های مستمر دشمنان افزود: دشمنان در چهار دهه گذشته از هیچ فتنه، ترور و جنگی برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی دریغ نکرده‌اند، اما به لطف الهی و با رهبری حکیمانه، امروز دست برتر در جنگ سخت و نیمه‌سخت با جمهوری اسلامی ایران است.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح کشور تصریح کرد: نیروهای مسلح و رزمندگان ایران با آمادگی دفاعی بالا در برابر تهدیدات دشمن ایستادگی می‌کنند و اجازه تجاوز به کشور را نخواهند داد.

نظری، با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی در میدان نظامی به جنگ ترکیبی روی آورده است، گفت: دامن زدن به نارضایتی‌های اقتصادی، ایجاد دوقطبی‌های کاذب و تفرقه‌افکنی از جمله راهبردهای دشمن برای تضعیف انسجام ملی است.

وی نقش نخبگان، فرهیختگان و رسانه‌ها را در مقابله با جنگ روانی دشمن مهم دانست و خاطرنشان کرد: جهاد تبیین، تقویت بصیرت عمومی و حفظ انسجام ملی از ضرورت‌های تداوم مسیر پیشرفت و اقتدار کشور است.

در پایان این مراسم، ضمن قدردانی از خدمات سه‌ساله فرمانده پیشین ناحیه مقاومت بسیج سپاه ریگان در حوزه‌های محرومیت‌زدایی، اجرای پروژه‌های عمرانی، آبرسانی، ساخت مسکن و مساجد و تقویت توان رزمی و حلقه‌های صالحین، فرمانده جدید این ناحیه معرفی شد.