واترپلو قربانی تغییر نسل نشود؛ کاپیتان خواستار بازنگری فنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمی در بازی‌ های آسیایی ناگویا، پایان تلخی برای تیم ملی واترپلو ایران بود؛ تیمی که آخرین بار در بازی‌ های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا به مدال برنز رسیده بود و این بار نیز با امید حضور در جمع مدال‌ آوران به میدان رفت اما در نهایت حتی از رسیدن به سکوی سوم بازماند و همین مسئله در مورد کیفیت فنی تیم، نحوه آماده‌ سازی، تصمیم‌ های اتخاذ شده و دیگر مسائل مرتبط با تیم ملی واترپلو ابهاماتی ایجاد کرده است.

مهدی یزدان‌ خواه کاپیتان باتجربه تیم ملی واترپلو تاکید دارد که هم تیمی هایش برای حضور بازی های آسیایی و کسب مدالِ ناگویا تلاش زیادی کردند و از نظر آمادگی شرایط خوبی داشتند اما بخش دیگری از ارزیابی او این است که تیمش در بخش فنی و تاکتیکی نتوانست به سطح مورد نیاز برای رقابت با تیم‌ های برتر قاره برسد.

اتفاقاتی که برخی واقعیت ها را عیان کرد

مهدی یزدان‌خواه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتظاراتی که پیش از آغاز بازی‌ های آسیایی از تیم ملی واترپلو وجود داشت، گفت: به‌عنوان کاپیتان تیم ملی، فکر می‌ کنم نتیجه بازی‌ های آسیایی باید فراتر از جایگاه چهارم و صرفا نتیجه نهایی بررسی شود. ترکیب اعزامی به ناگویا ظرفیت رسیدن به فینال را داشت. با این حال اتفاقات داخل مسابقات نشان داد که آمادگی جسمانی به‌ تنهایی برای عبور از حریفان قدرتمند کافی نیست.

آنالیز رقیبان از ایران جلوتر بود

اپیتان تیم ملی با تاکید بر اینکه یکی از مسائل اصلی تیم در این مسابقات، کیفیت آنالیز حریفان، برنامه‌ریزی تاکتیکی و تصمیم‌گیری‌های فنی در جریان بازی‌ها بود، ادامه داد: تیم در طراحی تاکتیک‌های گلزنی و مقابله با برنامه‌های حریفان با مشکل روبه‌رو بود. رقبا به‌خوبی ایران را آنالیز کرده بودند و در مقابل، برنامه مشخصی برای خنثی کردن این تحلیل‌ها وجود نداشت؛ مسئله‌ای که باعث شد تیم حتی برابر حریفانی مانند سنگاپور و کره جنوبی نیز با دشواری بیشتری نسبت به گذشته بازی کند.

شکستی که معادلات را بر هم زد

وی با اشاره به شکست برابر چین در مرحله گروهی تصریح کرد: چین با شناخت دقیق از نقاط قوت ایران توانست بازیکنان کلیدی تیم را مهار کند. این در حالی بود که پیروزی برابر این تیم می‌توانست مسیر ایران را در مرحله گروهی تغییر دهد و شانس صعود از جایگاه نخست و رسیدن به فینال را افزایش دهد. شکست مقابل چین، این معادلات را بر هم زد و در نهایت ایران در دیدار رده‌ بندی نیز نتوانست برابر همین حریف به پیروزی برسد.

زنده شدن یک خاطره تلخ

این ناکامی برای واترپلو ایران یادآور تجربه بازی‌های آسیایی هانگژو در سال ۲۰۲۲ نیز بود؛ جایی که تیم ملی در دیدار رده‌ بندی برابر قزاقستان شکست خورد و از کسب مدال بازماند. تکرار چنین نتیجه‌ ای، از دیدگاه یزدان‌ خواه، ضرورت بازنگری در شیوه آماده‌ سازی و هدایت فنی تیم را دوچندان می‌کند.

آرامشی که نبود

یزدان خواه همچنین صحبت هایی در مورد لزوم برخوردار بودن بازیکنان از آرامش و نبود این مهم برای او و هم تیمی هاش در بازی های آسیایی صحبت کرد. یزدان‌خواه معتقد است شرایط روانی بازیکنان نیز در جریان بازی های آسیایی تحت تأثیر قرار گرفت و نحوه تعامل کادر فنی با اعضای تیم به حفظ آرامش و تمرکز آن‌ها کمکی نداشت.



وی در این زمینه با تأکید بر اینکه میان بازیکنان مشکلی وجود نداشت، گفت: در جریان دیدارهای مان برخی صحبت‌های مطرح‌شده از سوی کادر فنی بر روحیه ورزشکاران تأثیر منفی گذاشت این در حالی است که مربی در رقابت‌ هایی با اهمیت بازی‌ های آسیایی، علاوه بر آماده‌ سازی فنی، باید بتواند در شرایط دشوار به بازیکنان آرامش بدهد و اعتمادبه‌نفس شان را حفظ کند.

یاداوری یک قهرمانی در کنار آرامش

این ملی پوش واترپلو تجربه قهرمانی تجربه قهرمانی در بازی‌ های ساحلی سانیا را نمونه‌ ای از اهمیت شرایط روانی تیم عنوان کرد و گفت: در آن رقابت‌ ها، با وجود شرایط متفاوت آمادگی، از آرامش مناسبی برخوردار بودیم و نتیجه هم گرفتیم. به هر حال فضای روانی و نوع هدایت تیم می‌تواند در کنار توانایی‌ های فنی، نقش تعیین‌کننده‌ ای در نتیجه داشته باشد.

عامل شکست فقط پنالتی نبود

عوامل ناکامی دیگر محور این گفتگو بود، در این زمینه او از نقش بازیکنان در ناکامی ثبت شده چشم‌ پوشی نکرد اما در مورد پنالتی و از دست رفتن انها گفت: می‌توان نتیجه تیم را صرفاً به عملکرد فردی ورزشکاران یا پنالتی‌های ازدست‌رفته نسبت داد. زمانی که تیم در جریان بازی نیز با عقب‌ماندگی روبه‌روست نشان می دهد که مشکل تاکتیکی داشتیم باید مجموعه عوامل فنی و تاکتیکی در ناکامی بررسی شود؛ از نحوه طراحی حملات گرفته تا تصمیم‌گیری در لحظات حساس مسابقه.

کادر فنی هم پاسخگو باشد

وی خاطرنشان کرد: مسئولیت یک تیم ملی تنها متوجه بازیکنان نیست و کادر فنی و مربیان هم باید پاسخگوی کیفیت برنامه‌ریزی، شناخت حریفان و تصمیم‌ های فنی خود باشند. اگر ضعف‌ هایی در عملکرد تیم وجود دارد، شناسایی علت‌ ها و ارائه راهکار برای جلوگیری از تکرار آن مهم است نه نسبت دادن شکست به یک یا چند اتفاق.

نسلی جوان که نباید قربانی ناکامی شود

کاپیتان تیم ملی واترپلو علاوه بر انتقادهای فنی، اشاره ای هم به وضعیت سنی و ظرفیت بازیکنان داشت و گفت: ایران جوان‌ترین تیم حاضر در مسابقات ناگویا بود. این ویژگی باید به‌ عنوان سرمایه‌ ای برای آینده واترپلو در نظر گرفته شود، نه دلیلی برای تغییر دوباره ترکیب تیم. این بازیکنان جوان امروز تجربه حضور در رقابت‌ های بزرگ آسیایی را به دست آورده‌ اند و در صورت برخورداری از برنامه فنی مناسب، فرصت پیشرفت و کسب نتایج بهتر را دارند. بنابراین، چهارمی در ناگویا نباید بهانه‌ ای برای کنار گذاشتن گسترده بازیکنان یا آغاز دوباره روند جوان‌ گرایی شود چراکه مسئله اصلی، چگونگی استفاده از ظرفیت نیروی انسانی موجود است.

تاکید بر اصلاح مشکلات ساختاری و فنی

وی در عین حال یادآور شد: البته جوان بودن تیم زمانی به یک مزیت واقعی تبدیل می‌شود که همزما برنامه مشخصی برای پیشرفت فنی، آنالیز دقیق حریفان و ارتقای کیفیت تصمیم‌ گیری در مسابقات وجود داشته باشد. تغییر بازیکنان بدون اصلاح مشکلات ساختاری و فنی، لزوما به بهبود نتایج منجر نخواهد شد.

واترپلو به مربی بازیکن‌ ساز نیاز دارد

کاپیتان تیم ملی واترپلو در ارزیابی مسیر آینده واترپلوی ایران، به تجربه همکاری با چیریچ نیز اشاره کرده و گفت: بخشی از توانمندی‌ های فعلی و امروز واترپلو، حاصل تلاش‌ ها و دستاوردهای دوران حضور این مربی در ایران است. واترپلو ایران به یک مربی نیاز دارد که علاوه بر دانش فنی، در پرورش بازیکنان و ساختن تیمی توانمند نقش مؤثری داشته باشد.

کادر فنی تغییر کند؟!

وی در پاسخ به این پرسش که «آیا شما تغییر در کادر فنی را لازم می دانید؟»، بر لزوم ارزیابی توانایی کادر فنی برای ایجاد پیشرفت تاکید کرد و گفت: تصمیم‌گیری درباره ادامه همکاری با کادر فعلی یا ایجاد تغییرات باید بر اساس بررسی واقعی عملکرد، کیفیت برنامه‌ های تاکتیکی و توانایی برطرف کردن نقاط ضعف انجام شود.



پاسخ به ناکامی، فراتر از تغییر ترکیب

«چگونه می‌ توان از تجربه ناکامی در بازی های آسیایی برای ساختن تیمی قدرتمندتر استفاده کرد؟»، یزدان‌خواه، در این زمینه بر ضرورت بررسی همه‌ جانبه عملکرد تیم ملی واترپلو تاکید کرد و گفت: فدراسیون باید کیفیت آنالیز رقبا، برنامه‌ ریزی تاکتیکی، تصمیم‌ های کادر فنی و نحوه مدیریت شرایط روانی بازیکنان را به‌طور جدی ارزیابی کند.

به دنبال تخریب کسی نیستم

وی همچنین تاکید کرد: هدف از این انتقادها تخریب افراد نیست، بلکه فراهم شدن شرایطی است که بازیکنان بتوانند با هدایت فنی مؤثرتر، ظرفیت خود را در رقابت‌ های بزرگ به نتیجه تبدیل کنند.باید تصمیم‌ هایی فراتر از نسبت دادن ناکامی به یک عامل مشخص داشت. این تیم جوان همچنان فرصت پیشرفت دارد اما بهره‌ برداری از این فرصت، به شناخت دقیق نقاط ضعف و انتخاب مسیری روشن برای ارتقای فنی و تاکتیکی وابسته است.