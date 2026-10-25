پرواز برای نجات مادر ۳۴ ساله؛ جزئیات یک عملیات هوایی

به گزارش خبرگزاری مهر، روز یکشنبه در عملیاتی تخصصی از سوی اورژانس هوایی استان تهران، مادر ۳۴ ساله‌ای که تنها ۲۰ روز از تولد فرزندش می‌گذرد و به‌دلیل بروز ترومبوز ورید عمقی (DVT) و تشکیل لخته خون، نیازمند ادامه درمان در مرکز تخصصی است، دقایقی پیش هواپیمای اورژانس تهران از تهران به ایلام به پرواز کرد.

این عملیات با هدف تسریع در روند درمان و فراهم‌کردن دسترسی بیمار به خدمات تخصصی انجام شده است. مادر جوان پس از فرود هواپیمای اورژانس در فرودگاه مهرآباد، با آمبولانس اورژانس استان تهران به بیمارستان شهید رجایی منتقل خواهد شد تا مراحل درمان او ادامه یابد.

هزینه این مأموریت تخصصی حدود سه میلیارد تومان برآورد شده است؛ هزینه‌ای که با هدف تسهیل دسترسی بیمار به خدمات درمانی موردنیاز، به‌طور کامل از سوی اورژانس استان تهران تأمین شده و این انتقال برای مادر به‌صورت کاملاً رایگان انجام می‌شود.