کامران طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش‌های پراکنده در برخی مناطق استان طی شبانه روز گذشته اظهار کرد: میانگین بارندگی ایستگاه اسلام آباد موگویی از توابع پشتکوه دوم فریدونشهر ۶ دهم میلیمتر، بویین و میاندشت و هرند چهار دهم میلیمتر و چادگان یک دهم میلیمتر ثبت شده است.

وی ادامه داد: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، با گذر ریز موج‌ها طی این هفته در بیشتر مناطق استان در ساعات بعدازظهر رشد ابر و گاهی وزش باد شدید را شاهد خواهیم بود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: طی امروز و فردا دوشنبه همچنان در مناطقی از شرق، شمال و تا حدودی مرکز استان در ساعات عصر و شب، رگبار پراکنده و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

به گفته طهماسبی، همچنین در نیمه غربی استان احتمال تندباد و توفان لحظه‌ای در ساعات بعدازظهر وجود دارد که در مناطق مستعد با خیزش گردوخاک محلی همراه است.

وی با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد، گفت: روند کاهش دما به طورجزیی تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

به گفته کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان، امروز زواره از توابع اردستان با بیشینه دمای ۲۹ درجه و بویین میاندشت با کمینه دمای یک درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان ثبت شدند.

طهماسبی اضافه کرد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۶ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد دوشنبه به ۱۱ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.