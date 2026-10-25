تربیت کنشگر رسانه ای در مساجد ایلام برای مقابله با جنگ روانی دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رحیمی ظهر امروز یکشنبه در نشست امامان جماعت مساجد و حسینیه های شهرستان ایلام با تأکید بر اینکه مهندسی افکار عمومی امروز در دست دشمن است، از آموزش و سازماندهی صدها تن از بانوان در قالب کنشگر رسانه ای برای خنثی‌سازی عملیات روانی دشمن خبر داد.

حجت‌الاسلام رحیمی با اشاره به نقش مخرب فضای مجازی در جنگ‌های ترکیبی (از جمله تحولات سوریه و فضاسازی‌های رسانه‌ای علیه کشور)، تصریح کرد: در حوزه رسانه و فضای مجازی با کاستی‌هایی مواجهیم که باید با اتصال مساجد و محلات به یکدیگر جبران شود.

وی افزود: تاکنون ۸۰۰ نفر از خواهران در شهرستان‌های دهلران، دره‌شهر، بدره، مهران و آبدانان در حوزه فضای مجازی آموزش دیده‌اند و ۳۰۰ نفر از آنان به صورت مستمر در عملیات‌های تبیینی و پاسخ به شبهات فعال هستند.

وی پیشنهاد کرد با محوریت هر مسجد، شبکه‌ای از نیروهای مردمی برای دفاع از ارزش‌ها و پاسخ به شبهات در بستر شبکه‌های اجتماعی تشکیل شود.