چراغ سبز پارلمان الجزایر به اعزام نیرو به کشور آفریقایی نیجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پارلمان الجزایر با اتفاق آراء با اعزام یگان‌های ارتش این کشور به کشور آفریقایی نیجر موافقت کرد.

بر اساس این گزارش، یگان‌های ارتش الجزایر که قرار است اعزام شوند، وظیفه حفاظت از تأسیسات نفتی در نیجر را بر عهده خواهند داشت.

تصمیم پارلمان الجزایر (مجلس الأمة) برای اعزام یگان‌های نظامی به نیجر، در چارچوب توافقات دوجانبه امنیتی میان دو کشور و با هدف حفاظت از تأسیسات حیاتی به‌ویژه زیرساخت‌های نفتی و انرژی صورت می‌گیرد.

الجزایر در تحولات و بحران‌های اخیر منطقه «ساحل آفریقا» و به‌ویژه پس از کودتای نیجر، همواره تلاش کرده است رویکردی مستقل اتخاذ کند و ضمن مخالفت با مداخله نظامی خارجی، نقش موازنه‌گر و ثبات‌آفرین داشته باشد.

با توجه به مرز مشترک الجزایر با نیجر و اهمیت پروژه‌های مشترک اقتصادی و انرژی (از جمله طرح‌های انتقال انرژی)، حضور محدود نظامی الجزایر با موافقت دولت نیجر، برای تأمین امنیت این منافع حیاتی و جلوگیری از نفوذ گروه‌های مسلح در مناطق مرزی انجام می‌شود.