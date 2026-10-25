مریم محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری نشست‌های هماهنگی برای اجرای برنامه‌های هفته نوجوان خبر داد و گفت: رویداد رسانه‌ای «خط‌شکن»، جشنواره «نوجوان میداندار» و طرح ارتقای آمادگی دفاعی و مهارتی دختران نوجوان از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این استان است.

وی با اشاره به برگزاری نشست‌های هماهنگی با مجموعه‌های فرهنگی و دستگاه‌های مرتبط با حوزه نوجوانی اظهار کرد: این جلسات با هدف افزایش مشارکت نوجوانان، استفاده از ظرفیت مجموعه‌های فرهنگی و فراهم کردن زمینه اجرای برنامه‌های متنوع برگزار شده است.

رئیس قرارگاه بنیاد ملی نوجوانی در استان فارس با اشاره به نشست هماهنگی رویداد رسانه‌ای «خط‌شکن» در سوم آبان‌ماه گفت: در این جلسه، تبیین برنامه و هماهنگی با مجموعه‌های فرهنگی، بسیج رسانه و بخش‌های مرتبط مورد بررسی قرار گرفت.

محمدزاده افزود: افزایش مشارکت نوجوانان و بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه‌های فرهنگی و رسانه‌ای از محورهای اصلی این نشست بود.

اجرای جشنواره «نوجوان میداندار» در مدارس

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره «نوجوان میداندار» در هفته نوجوان بیان کرد: این جشنواره با محوریت مجموعه‌های فرهنگی فعال در حوزه نوجوانی و با تأکید بر نقش‌آفرینی مستقیم نوجوانان در اجرای برنامه‌ها برگزار می‌شود.

مدیر قرارگاه بنیاد ملی نوجوانی در استان فارس ادامه داد: هماهنگی با مدارس مختلف برای اجرای این جشنواره انجام شده و قرار است نوجوانان مستعد و فعال در مجموعه‌های فرهنگی با حضور در مدارس، برنامه‌های جشنواره و کارگاه‌های آموزشی را اجرا کنند.

وی ارتقای نشاط و امید در میان نوجوانان، معرفی ظرفیت‌های این حوزه و تقویت غرور و افتخار ملی را از اهداف برگزاری این جشنواره برشمرد.

مشارکت گروه‌های مردمی در برنامه‌های هفته نوجوان

محمدزاده همچنین از برگزاری نشست هماهنگی با دبیران مناطق برای تشریح برنامه‌های هفته نوجوان خبر داد و گفت: در این نشست، جزئیات اجرایی برنامه‌ها و راهکارهای افزایش مشارکت سازمان‌ها و مجموعه‌های فعال در حوزه نوجوانی بررسی شد.

وی با تأکید بر ضرورت شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی افزود: مجموعه‌های مردمی، مبلغان متخصص حوزه نوجوان، هیئت‌های نوجوانی و خود نوجوانان از جمله ظرفیت‌هایی هستند که باید در طراحی و اجرای برنامه‌ها نقش‌آفرینی کنند.

به گفته وی، در این نشست درباره رویداد رسانه‌ای «خط‌شکن» و رویداد «نوجوان بدون مرز» نیز توضیحاتی ارائه شد و مقرر شد دبیران مناطق تا پایان هفته، برنامه‌های پیشنهادی خود را برای اجرای برنامه‌های هفته نوجوان ارسال کنند.

طرح ارتقای آمادگی دفاعی دختران نوجوان در فارس

رئیس قرارگاه بنیاد ملی نوجوانی در استان فارس در ادامه از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح ارتقای آمادگی دفاعی و مهارتی دختران نوجوان خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف ارتقای آمادگی دفاعی، افزایش توانمندی‌های فردی و اجرای مانور میدانی با حضور دختران نوجوان در دستور کار اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان فارس قرار گرفته است.

محمدزاده افزود: هماهنگی برای تعیین محل برگزاری برنامه، مشخص کردن گروه‌های اجرایی و برنامه‌ریزی آموزشی از جمله اقداماتی است که در سوم آبان‌ماه پیگیری شد.

وی با اشاره به مشارکت مجموعه‌های آموزشی در اجرای این طرح گفت: هماهنگی برای ارائه آموزش‌های هلال‌احمر و سایر مهارت‌های پیش‌بینی‌شده نیز در دستور کار قرار دارد.

رئیس قرارگاه بنیاد ملی نوجوانی در استان فارس تأکید کرد: اجرای این برنامه‌ها با استفاده از ظرفیت مجموعه‌های فرهنگی و مشارکت فعال نوجوانان دنبال می‌شود تا زمینه ارتقای توانمندی‌ها و تقویت نقش‌آفرینی آنان در عرصه‌های مختلف فراهم شود.