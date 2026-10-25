پایداری شبکه ارتباطی بوشهر برای اجرای سرشماری نفوس و مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز رسمی سرشماری عمومی نفوس و مسکن با دستور رئیس‌جمهور ، تصریح کرد: این دور از سرشماری با تکیه بر فناوری‌های نوین اجرا می‌شود که به دقت و به‌روز بودن آمارها کمک شایانی می‌کند.

نقش زیرساخت‌های ارتباطی در دقت آماری

وی افزود: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرآیند سرشماری، مستلزم برخورداری از یک شبکه ارتباطی و زیرساخت پایدار است تا سامانه‌ها بتوانند به نحو شایسته‌ای از داده‌ها و دیتاهای ثبت‌شده بهره‌برداری کنند. دسترسی به داده‌های دقیق و برخط، بستر مناسبی را برای مسئولان ارشد کشور فراهم می‌سازد تا برنامه‌ریزی‌های کلان و دقیق‌تری را برای آینده کشور تدوین و اجرا کنند.

آمادگی کامل شبکه ارتباطی استان بوشهر

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر بیان کرد: با تلاش شبانه‌روزی شرکت ارتباطات زیرساخت، مخابرات استان و تمامی اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، پایداری کامل شبکه ارتباطی در سطح شهرها و روستاهای استان بوشهر برقرار شده است تا فرآیند جمع‌آوری اطلاعات و سرشماری بدون هیچ‌گونه وقفه و با بالاترین کیفیت به سرانجام برسد.

وی گفت:تمامی اپراتورها، مخابرات استان و شرکت ارتباطات زیرساخت مأمور شده‌اند تا با تأکید بر پایداری ارتباطات، این سرشماری به بهترین شکل انجام گیرد و هم‌اکنون نیز ارتباطات در تمامی روستاهای استان کاملاً پایدار است.