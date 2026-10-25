به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کاظمیان شیروان پیش از ظهر یکشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی در سالن جلسات بانک ملی بجنورد، با تأکید بر اهمیت خدمات این وزارتخانه در زندگی روزمره مردم، همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی را زمینه‌ساز تحقق اقدامات مؤثر در حوزه مسکن و شهرسازی دانست.

وی با اشاره به اینکه بخش گسترده‌ای از فعالیت‌های روزانه مردم، از رفت‌وآمد و حمل‌ونقل تا سکونت و خدمات شهری، با عملکرد وزارت راه و شهرسازی ارتباط دارد، اظهار کرد: آثار اقدامات این مجموعه در زندگی مردم نمایان است و حفظ اعتماد عمومی و خوش‌نامی دستگاه‌ها در سال‌های آینده اهمیت بسیاری دارد.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حضور خود در این مراسم به نمایندگی از وزیر راه و شهرسازی، برای مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان آرزوی موفقیت کرد و از تلاش‌های مجموعه‌های مختلف در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای قدردانی کرد.

کاظمیان با تمجید از رویکرد مدیریتی وزیر راه و شهرسازی، وی را فردی متعهد، قانون‌مدار، فنی و دغدغه‌مند توصیف کرد و افزود: در مدیریت اجرایی، به‌جای تمرکز بر یافتن دلایل انجام‌نشدن کارها، باید به دنبال راهکارهای مؤثر برای پیشبرد امور و رفع موانع بود.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان خراسان شمالی، بر نقش همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و مدیران استانی در تحقق برنامه‌ها تأکید کرد و گفت: دستیابی به نتایج مطلوب، حاصل تلاش جمعی و مشارکت همه مجموعه‌های مسئول است.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی در پایان، همراهی مدیران و کارکنان دستگاه‌های مختلف را برای تداوم روند توسعه استان ضروری دانست و بر اهمیت همدلی و همکاری در پیشبرد برنامه‌های حوزه مسکن و شهرسازی تأکید کرد.