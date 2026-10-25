به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، سعید سرکار، رئیس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای برنامه هاتف در دانشگاه صنعتی شریف، این رویداد را نمادی از ظرفیت علمی و فناورانه کشور دانست و بر ضرورت ایجاد مسیرهای مؤثر برای تجاری‌سازی دستاوردهای دانشگاهی تأکید کرد.

این نمایشگاه با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری برگزار شد و دستاوردهای تیم‌های فناور را به نمایش گذاشت که با هدف تسهیل تجاری‌سازی فناوری‌های دانشگاهی و تبدیل ایده‌های نوآورانه به محصولات بازارمحور دنبال می‌شود.

سرکار با اشاره به محصولات ارائه‌شده در این نمایشگاه گفت: دستاوردهای مشاهده‌شده نشان می‌دهد بسیاری از طرح‌ها مراحل توسعه فناوری را پشت سر گذاشته‌اند؛ برخی به نمونه محصول رسیده‌اند و در حال طی کردن مراحل دریافت مجوز هستند و برخی شرکت‌ها نیز توانسته‌اند محصولات خود را به بازار عرضه کنند.

وی با بیان اینکه دانشگاه صنعتی شریف از ظرفیت بالایی در توسعه فناوری برخوردار است، افزود: این نمایشگاه تصویری از توانمندی‌هایی ارائه می‌دهد که در کشور وجود دارد و می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری محصولات و شرکت‌های فناور بیشتری باشد.

ضرورت حمایت تخصصی از تجاری‌سازی فناوری

رئیس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی با تأکید بر لزوم تفکیک وظایف توسعه فناوری از مسئولیت‌های تجاری‌سازی اظهار کرد: اساتید و دانشجویان نخبه‌ای که روی این پروژه‌ها کار می‌کنند، باید فرصت داشته باشند تمرکز اصلی خود را بر توسعه فناوری بگذارند. نباید از گروه‌های علمی انتظار داشت که هم‌زمان درگیر فرایندهای اداری دریافت مجوز، تدوین مدل کسب‌وکار، تنظیم طرح تجاری، جذب سرمایه‌گذار و شناسایی بازار شوند.

او ادامه داد: ورود به فرایندهای اداری و بروکراتیک، به‌ویژه برای گروه‌های دانشگاهی که تجربه کافی در این زمینه ندارند، می‌تواند زمان‌بر و فرسایشی باشد. به همین دلیل، لازم است مجموعه‌های حرفه‌ای و تخصصی در کنار این گروه‌ها قرار بگیرند و از مرحله بلوغ فناوری تا ورود محصول به بازار، مسیر تجاری‌سازی را همراهی کنند.

سرکار هشدار داد: رها کردن گروه‌های فناور در مواجهه با پیچیدگی‌های اداری و اقتصادی ممکن است به سرخوردگی آن‌ها منجر شود؛ مسئله‌ای که می‌تواند انگیزه و ظرفیت شکل‌گیری کسب‌وکارهای فناورانه را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با اشاره به همکاری انجام‌شده میان معاونت علمی و دانشگاه صنعتی شریف در قالب برنامه هاتف گفت: در این برنامه حدود ۳۰ محصول به دست آمده که نشان‌دهنده ظرفیت تبدیل حمایت اولیه به دستاوردهای فناورانه است.

سرکار با اشاره به ارزش اقتصادی این دستاوردها اظهار کرد: ارزش خروجی‌های حاصل از این سرمایه‌گذاری، از نگاه او، می‌تواند چندین برابر منابع اولیه اختصاص‌یافته باشد.

او این تجربه را نشانه‌ای از اهمیت سرمایه‌گذاری هدفمند بر توان علمی و خلاقیت جوانان دانست و تأکید کرد که دستاوردهای فناورانه دانشگاه‌ها باید از حمایت‌های لازم برای عبور از مرحله توسعه فناوری و رسیدن به بازار برخوردار شوند.

سرمایه انسانی؛ منبع پایدار خلق ثروت

رئیس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی با انتقاد از غلبه نگاه مبتنی بر استخراج منابع طبیعی در تعریف ثروت کشور گفت: در حالی که بخش مهمی از توجه اقتصادی به استخراج منابع زیرزمینی معطوف است، سرمایه اصلی کشور، جوانان و توانایی‌های ذهنی و علمی آن‌ها هستند.

وی افزود: اگر بخشی از منابعی که برای بهره‌برداری از منابع طبیعی اختصاص می‌یابد، صرف فعال‌سازی ظرفیت‌های علمی، حمایت از استعدادهای جوان و تبدیل دانش به فناوری و محصول شود، این سرمایه انسانی می‌تواند زمینه خلق ثروت در مقیاسی قابل توجه را فراهم کند.

سرکار با تأکید بر ضرورت توجه عملی به نیروی انسانی خلاق و توانمند تصریح کرد: حمایت از دانشجویان، پژوهشگران و گروه‌های فناور، به‌ویژه با هدایت استادان باتجربه، می‌تواند به شکل‌گیری دستاوردهایی منجر شود که هم برای اقتصاد کشور ارزش‌آفرین باشند و هم توان فناوری داخلی را افزایش دهند.

ضرورت گسترش الگوی هاتف در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم تداوم و گسترش تجربه برنامه هاتف تأکید کرد و گفت: این الگو نباید به دانشگاه صنعتی شریف محدود بماند، بلکه می‌توان آن را در سال‌های آینده در دیگر دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور نیز دنبال کرد.

به اعتقاد سرکار، ایجاد سازوکارهای حرفه‌ای برای پشتیبانی از تجاری‌سازی، در کنار حمایت از توسعه فناوری، می‌تواند به استفاده مؤثرتر از ظرفیت علمی کشور کمک کند و زمینه حضور محصولات دانش‌بنیان در بازار را فراهم سازد.

او در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: امیدواریم با تکرار و توسعه چنین الگوهایی در مراکز علمی کشور، دستاوردهای دانشگاهی بیشتری به محصولات قابل عرضه در بازار تبدیل شوند و سهم سرمایه انسانی در خلق ثروت و توسعه اقتصادی افزایش یابد.