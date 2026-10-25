بازارچه صنایع دستی سمنان در مسیر اجرا؛ حمایت از هنرمندان بومی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان در فرمانداری سمنان، بر ضرورت همکاری و هماهنگی فرمانداری و اداره‌کل میراث فرهنگی برای توسعه گردشگری، صیانت از آثار تاریخی و حمایت از هنرمندان صنایع دستی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه اقدامات ماندگار در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری حاصل مسئولیت‌پذیری و پیگیری مستمر مدیران است، افزود: باید از ظرفیت‌های موجود برای پیشبرد طرح‌های مهم شهرستان سمنان استفاده کرد.

آغاز عملیات اجرایی بازارچه صنایع دستی سمنان از ۱۵ آذر

فرماندار سمنان با اشاره به وضعیت بازارچه‌های صنایع دستی در کشور اظهار کرد: با وجود احداث ۸۸ بازارچه صنایع دستی در کشور که هنوز تکمیل نشده‌اند، با حمایت استاندار سمنان و پیگیری‌های انجام‌شده، روند اجرای بازارچه صنایع دستی سمنان دنبال می‌شود.

صمیمیان با بیان اینکه عملیات اجرایی بازارچه صنایع دستی سمنان از ۱۵ آذرماه آغاز خواهد شد، گفت: اجرای این طرح می‌تواند زمینه حمایت از هنرمندان صنایع دستی و فراهم شدن بستر مناسب برای عرضه محصولات بومی را فراهم کند.

ضرورت تسهیل سرمایه‌گذاری برای احیای بناهای تاریخی

وی در ادامه با اشاره به ضرورت احیای کاروانسرای تاریخی داخل شهر سمنان، بر استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و فراهم کردن شرایط مناسب برای مشارکت آنان تأکید کرد و افزود: تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری می‌تواند روند مرمت و بهره‌برداری از این بنای تاریخی را تسریع کند.

فرماندار سمنان با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط قانونی و حفاظت از آثار تاریخی تصریح کرد: شرایط بهره‌برداری از بناهای تاریخی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که ضمن صیانت از میراث فرهنگی، انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز فراهم شود.

صمیمیان با بیان اینکه مرمت و بهره‌برداری از بناهای تاریخی علاوه بر حفاظت از میراث فرهنگی، در ایجاد اشتغال نیز مؤثر است، اظهار کرد: اجرای طرح‌های مرمتی زمینه فعالیت نیروهای اجرایی و متخصص را فراهم می‌کند و بهره‌برداری از این بناها نیز می‌تواند فرصت‌های شغلی جدیدی برای شهروندان ایجاد کند.

تأکید بر معرفی ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری سمنان

وی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری شهرستان سمنان، از جمله تپه‌های میرک، آثار تاریخی و روستاهای مستعد گردشگری، گفت: لازم است با همکاری دستگاه‌های مرتبط، ظرفیت‌های مختلف شهرستان شناسایی و برای معرفی جاذبه‌ها و جذب گردشگر برنامه‌ریزی شود.

فرماندار شهرستان سمنان همچنین با تأکید بر اهمیت توسعه گردشگری روستایی، خواستار همکاری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های مرتبط برای پیگیری طرح‌های زیرساختی و بهره‌گیری از اعتبارات قانونی شد.

صمیمیان در پایان خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری روستایی می‌تواند ضمن معرفی جاذبه‌های محلی، زمینه رونق اقتصادی و تقویت ظرفیت‌های گردشگری این مناطق را فراهم کند.