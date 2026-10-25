به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری پیش از ظهر یکشنبه در جلسه مدیریت مصرف انرژی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: اطلاع‌رسانی درباره مدیریت مصرف انرژی باید با شیوه‌ای دقیق و از طریق رسانه‌ها و صداوسیما انجام شود تا زمینه همراهی مردم و دستگاه‌های اجرایی برای کاهش مصرف فراهم شود.

وی در ادامه افزود: از سازمان جهاد کشاورزی استان انتظار می‌رود روند تولید مرغ را با جدیت دنبال کند و تمهیدات لازم به‌گونه‌ای اتخاذ شود که مرغداری‌ها در روزهای سرد سال با مشکل تأمین سوخت مواجه نشوند.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: تا هفته آینده باید وضعیت گلخانه‌هایی که مجوز و درخواست تأمین سوخت ذخیره دارند تعیین تکلیف شود و برای گلخانه‌هایی که قرار است به تجهیزات مورد نیاز مجهز شوند، برنامه‌ریزی لازم برای ذخیره‌سازی سوخت با هدف استمرار تولید انجام گیرد.

سیدمجتبی علوی‌مقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی نیز در این نشست اظهار کرد: رسانه‌ها به‌ویژه صداوسیما و دستگاه‌های اجرایی در آگاهی‌بخشی به افکار عمومی و جلب مشارکت مردم برای مدیریت مصرف انرژی نقش مهمی دارند.

وی افزود: خراسان شمالی با تدابیر اتخاذشده و هماهنگی میان بخش‌های مختلف حاکمیت استان، شرایط پیش‌رو را با آرامش دنبال می‌کند؛ با این حال، کاهش مصرف انرژی و برنامه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی متولی برای فصل زمستان ضرورتی جدی است.

در این جلسه، آخرین وضعیت تأمین سوخت واحدهای پرورش طیور، تخصیص سوخت ذخیره برای گلخانه‌ها و صنایع تبدیلی در هفته اخیر و اقدامات انجام‌شده برای تأمین سوخت مایع مورد بررسی قرار گرفت و بر پیگیری نیازهای سوختی واحدهای تولیدی با هدف جلوگیری از وقفه در فعالیت آن‌ها تأکید شد.