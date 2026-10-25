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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳

اجرای طرح «همیاران سلامت» در سمنان؛ دستگاه‌های اجرایی همراهی کنند

اجرای طرح «همیاران سلامت» در سمنان؛ دستگاه‌های اجرایی همراهی کنند

سمنان- استاندار سمنان از اجرای طرح همیاران سلامت در این استان خبر داد و گفت: مشارکت فعال همه دستگاه‌های مسئول در طرح «همیاران سلامت» ضرورت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر یکشنبه در جلسه شورای اجتماعی استان سمنان در استانداری، با تأکید بر ضرورت شناسایی و پذیرش واقعیت‌های اجتماعی، گفت: نباید از آسیب‌های موجود در جامعه غافل شد یا آن‌ها را نادیده گرفت؛ چراکه هر مسئله اجتماعی متناسب با ماهیت خود به راهکار و مداخله تخصصی نیاز دارد و زمان و مکان اجرای این راهکارها نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه بی‌توجهی به مسائل کوچک اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز گسترش آن‌ها و تبدیل‌شدنشان به مشکلات بزرگ‌تر شود، افزود: مواجهه با آسیب‌های اجتماعی باید چندجانبه، مستمر و مبتنی بر راهکارهای خلاقانه و متناسب با شرایط روز باشد.

استاندار سمنان با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، خواستار مشارکت فعال همه دستگاه‌های مسئول در اجرای طرح «همیاران سلامت» شد و تأکید کرد: هر دستگاه باید متناسب با مأموریت خود، اهداف مشخصی را تعریف و برای دستیابی به نتایج مورد انتظار برنامه‌ریزی کند.

کولیوند همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها، استادان برجسته، متخصصان حوزه‌های مختلف و بخش خصوصی، به‌ویژه مراکز مشاوره، تأکید کرد و گفت: باید زمینه مشارکت مجموعه‌های علمی و تخصصی در برنامه‌های اجتماعی بیش از پیش فراهم شود تا از ظرفیت‌های موجود برای شناسایی و حل مسائل بهره‌گیری کنیم.

وی با بیان اینکه شناخت دقیق مسائل و دسترسی به اطلاعات معتبر و به‌روز از الزامات برنامه‌ریزی مؤثر در حوزه اجتماعی است، اظهار کرد: داده‌های دقیق و به‌موقع می‌توانند مسیر تصمیم‌گیری و انتخاب راهکارهای مناسب را مشخص کنند؛ در مقابل، اطلاعات ناقص، قدیمی یا غیرکاربردی، امکان برنامه‌ریزی اثربخش را کاهش می‌دهند.

استاندار سمنان با اشاره به گسترش استفاده کودکان و نوجوانان از ابزارهای دیجیتال و دسترسی سریع آنان به اطلاعات، بر ضرورت پویایی دستگاه‌های مسئول و به‌روزرسانی شیوه‌های مداخله اجتماعی تأکید کرد و افزود: شرایط امروز جامعه ایجاب می‌کند که با شناخت تحولات جدید، از روش‌های کارآمد و متناسب با نیازهای روز برای مواجهه با مسائل و آسیب‌های اجتماعی استفاده شود.

کد مطلب 6989351

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