به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر یکشنبه در جلسه شورای اجتماعی استان سمنان در استانداری، با تأکید بر ضرورت شناسایی و پذیرش واقعیت‌های اجتماعی، گفت: نباید از آسیب‌های موجود در جامعه غافل شد یا آن‌ها را نادیده گرفت؛ چراکه هر مسئله اجتماعی متناسب با ماهیت خود به راهکار و مداخله تخصصی نیاز دارد و زمان و مکان اجرای این راهکارها نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه بی‌توجهی به مسائل کوچک اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز گسترش آن‌ها و تبدیل‌شدنشان به مشکلات بزرگ‌تر شود، افزود: مواجهه با آسیب‌های اجتماعی باید چندجانبه، مستمر و مبتنی بر راهکارهای خلاقانه و متناسب با شرایط روز باشد.

استاندار سمنان با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، خواستار مشارکت فعال همه دستگاه‌های مسئول در اجرای طرح «همیاران سلامت» شد و تأکید کرد: هر دستگاه باید متناسب با مأموریت خود، اهداف مشخصی را تعریف و برای دستیابی به نتایج مورد انتظار برنامه‌ریزی کند.

کولیوند همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها، استادان برجسته، متخصصان حوزه‌های مختلف و بخش خصوصی، به‌ویژه مراکز مشاوره، تأکید کرد و گفت: باید زمینه مشارکت مجموعه‌های علمی و تخصصی در برنامه‌های اجتماعی بیش از پیش فراهم شود تا از ظرفیت‌های موجود برای شناسایی و حل مسائل بهره‌گیری کنیم.

وی با بیان اینکه شناخت دقیق مسائل و دسترسی به اطلاعات معتبر و به‌روز از الزامات برنامه‌ریزی مؤثر در حوزه اجتماعی است، اظهار کرد: داده‌های دقیق و به‌موقع می‌توانند مسیر تصمیم‌گیری و انتخاب راهکارهای مناسب را مشخص کنند؛ در مقابل، اطلاعات ناقص، قدیمی یا غیرکاربردی، امکان برنامه‌ریزی اثربخش را کاهش می‌دهند.

استاندار سمنان با اشاره به گسترش استفاده کودکان و نوجوانان از ابزارهای دیجیتال و دسترسی سریع آنان به اطلاعات، بر ضرورت پویایی دستگاه‌های مسئول و به‌روزرسانی شیوه‌های مداخله اجتماعی تأکید کرد و افزود: شرایط امروز جامعه ایجاب می‌کند که با شناخت تحولات جدید، از روش‌های کارآمد و متناسب با نیازهای روز برای مواجهه با مسائل و آسیب‌های اجتماعی استفاده شود.