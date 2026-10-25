معرفی بانوان شاخص کُرد کشور در همایش ملی بانوی کُرد در سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی بانوی کرد ظهر یکشنبه با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

بانوان برگزیده این همایش در حوزه‌های علمی، فرهنگی، قرآنی، ورزشی، اجتماعی، کارآفرینی، ایثارگری و فعالیت‌های جهادی انتخاب شدند.

۱۰ بانوی برگزیده همایش بانوی کرد و یک بانوی حوزه ایثار و شهادت

بر اساس اعلام اسامی برگزیدگان، مهناز فتاحی از کرمانشاه به‌دلیل فعالیت‌های ادبی و پژوهشی، از جمله نگارش و پژوهش در حوزه دفاع مقدس و تألیف بیش از ۸۰ عنوان کتاب، در بخش فرهنگ و ادب معرفی شد.

بیان شاکری از سنندج به‌عنوان فعال قرآنی و استاد حفظ و داوری قرآن کریم و خادم فرهنگ ناب قرآن، سارا فلاحی از ایلام به‌واسطه فعالیت‌های علمی، سیاسی و اجتماعی در حوزه زنان و نسیبه شه‌بازی از مریوان به‌عنوان دارنده سه مدال المپیک ناشنوایان در تکواندو و دارای مدرک داوری و مربیگری این رشته، از دیگر بانوان معرفی‌شده بودند.

همچنین ثریا مطهرنیا از بیجار به‌دلیل فعالیت‌های خیرخواهانه و عام‌المنفعه، شعله شاه‌غیبی از سنندج به‌عنوان استاد تمام دانشگاه و فعال علمی، و مهدی‌پازکاز از مهاباد به‌دلیل فعالیت‌های دانشگاهی و پژوهشی در حوزه زبان و ادبیات فارسی و ادبیات کردی مورد توجه قرار گرفتند.

در بخش فعالیت‌های اجتماعی و جهادی نیز دکتر زهرا کاکایی از کرمانشاه به‌دلیل فعالیت‌های جهادی، مدیریتی و حضور در رویدادهای ملی مرتبط با مسائل محوری و ایثار، و فرشته بساطی از ایلام به‌عنوان کارآفرین، استاد دانشگاه و فعال حوزه آموزش و اشتغال معرفی شدند.

المیرا صیدی از سنندج نیز به‌دلیل کسب مدال طلای المپیاد ملی علوم و فناوری نانو در سال ۱۴۰۴، مدال نقره این المپیاد در سال ۱۴۰۳ و دریافت جوایز علمی متعدد، در بخش جوانان برگزیده شد.

همچنین سرکار خانم داربرزین از مریوان به‌عنوان همسر شهید حسن مدنی‌فر و از چهره‌های ایثارگری معرفی شد. در سوابق وی، همراهی با خدمات شایان شهید در مناطق کردنشین و شهادت همسرش به دست منافقان در سال ۱۳۶۰ ذکر شده است.

معرفی سه مقاله برتر همایش ملی بانوی کُرد در سنندج

دربخش علمی همایش ملی بانوی کُرد، سه مقاله به‌عنوان آثار برتر انتخاب شدند که موضوعات مرتبط با مسائل اجتماعی، فرهنگی و تاریخی زنان کُرد را مورد بررسی قرار داده‌اند.

مقاله نخست با عنوان «موانع و محدودیت‌های اجتماعی اشتغال زنان کُرد در جامعه کردستان» به قلم خانم سروه دی‌خانی، از سقز، انتخاب شد.

مقاله دوم با عنوان «تحلیل روایت عدم فرزندآوری در میان بانوان سنندجی؛ نقش سرمایه، عقلانیت ابزاری و عادت‌واره‌های فردی» اثر آقای فردین محمدی، از سنندج، در جایگاه دوم قرار گرفت.

همچنین مقاله «بازشناسی نقش زنان کُرد در تحولات سیاسی تاریخ معاصر ایران؛ از مشروطه تا انقلاب ۵۷» به قلم خانم فاطمه کیانی، از سنندج، به‌عنوان سومین مقاله برتر این همایش معرفی شد.

معرفی ۹ برگزیده بخش فرهنگی و رسانه همایش ملی بانوی کُرد

در بخش فرهنگی و رسانه همایش ملی «بانوی کُرد؛ از ریشه‌های تاریخی تا افق‌های نوین» نیز ۹ نفر در رشته‌های مختلف از جمله شعر، داستان، پادکست، نقاشی، عکاسی، یادداشت خبری، طراحی پوستر با هوش مصنوعی و خوشنویسی به‌عنوان برگزیدگان معرفی شدند.

بر اساس فهرست اعلام‌شده، زینب فرخی به‌عنوان برگزیده بخش شعر از استان ایلام و رضا رستمی به‌عنوان برگزیده بخش داستان از مریوان انتخاب شدند.

همچنین شمسی شیرمحمدی از سنندج در بخش پادکست، پگاه زرین‌کلک از کرمانشاه در بخش نقاشی و ناصر عباسعلی‌نیا از خبرگزاری مهر سنندج در بخش عکاسی عنوان برگزیده را کسب کردند.

در ادامه این رقابت‌ها، ویدا باغبانی از سنندج در بخش یادداشت خبری، محمدرضا میرمیرابی در بخش طراحی پوستر با هوش مصنوعی و سید مصلح پیرحضریان از سنندج در بخش عکس به‌عنوان برگزیدگان معرفی شدند.

همچنین روزینا قادری از سنندج در بخش خبری مورد تقدیر قرار گرفت.

این بخش از همایش با هدف شناسایی و حمایت از استعدادهای فرهنگی و رسانه‌ای و فراهم کردن زمینه معرفی توانمندی‌های بانوان در عرصه‌های هنری و رسانه‌ای برگزار شد.

معرفی هشت مقاله شایسته تقدیر در بخش علمی همایش ملی بانوی کُرد

در ادامه معرفی برگزیدگان بخش علمی همایش ملی «بانوی کُرد؛ از ریشه‌های تاریخی تا افق‌های نوین»، هشت مقاله نیز به‌عنوان آثار شایسته تقدیر انتخاب شدند.

بر اساس فهرست اعلام‌شده، آثار شایسته تقدیر این بخش عبارت‌اند از:

۱. «نقش مادران کُرد در بازتولید هویت دینی، قومی و فرهنگی فرزندان؛ چالش‌ها و راهکارها»، اثر خانم فریده رئیسی از کرمانشاه.

۲. «تحلیل روایت‌های زناشویی از فروپاشی هویت زنان کُرد در انتقال ارزش‌های فرهنگی و شکل‌گیری هویت کُردی»، اثر خانم حجت‌الله مرادی از سنندج.

۳. «تصویر بانوی کُرد در سینما؛ روزمره، کاملاً، مبهم، میان‌یابی در قرن بیست‌ویکم میلادی»، اثر آقای حبیب‌الله مرادی از سنندج.

۴. «بازنمایی زنان کُرد در رسانه‌های ایران و تأثیر آن بر درک عمومی؛ یک مطالعه گفتمانی ـ اجتماعی»، اثر خانم نسرین شیرزادی از سنندج.

۵. «روان‌شناسی و درگیری‌های خانوادگی، اجتماعی، روان‌شناختی و هویتی زنان کُرد زبان»، اثر خانم نازنین مرادی از کرمانشاه.

۶. «زنان کُرد و نقش آن‌ها در هویت ملی»، اثر خانم ندا بهرامی از کرمانشاه.

۷. «نقش زنان در بهبود وضعیت اقتصادی و افق‌های پیشرفت و رفاه»، اثر خانم عاطفه بهنام از سنندج.

۸. «چالش‌ها و آسیب‌های بانوان کُرد در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی»، اثر خانم شیرین حسینی از سنندج.

انتخاب این آثار، بیانگر توجه پژوهشگران به ابعاد گوناگون زندگی زنان کُرد و ضرورت بررسی علمی نقش آنان در انتقال میراث فرهنگی، شکل‌گیری هویت اجتماعی و مواجهه با مسائل و چالش‌های روز جامعه است.