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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۱۷

آغاز اجرای «آن سوی سکوت» از ۶ آبان در بوستان ولایت

آغاز اجرای «آن سوی سکوت» از ۶ آبان در بوستان ولایت

سوگواره نمایشی «آن سوی سکوت» از ۶ آبان‌ هم‌زمان با ایام فاطمیه در بوستان ولایت تهران روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، سوگواره نمایشی «آن سوی سکوت» با موضوع مظلومیت حضرت فاطمه زهرا (س)، از ۶ آبان‌ در بوستان ولایت تهران اجرا می‌شود.

این سوگواره نمایشی به کارگردانی سعید اسماعیلی و تهیه‌کنندگی علیرضا کوهفر و سید حنیف خیرالامور، با تکیه بر روایت نمایشی وقایع پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)، به بازخوانی روزهایی می‌پردازد که تاریخ اسلام شاهد رنج‌ها و مظلومیت‌های دختر پیامبر (ص) بود. روایتی که تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت هنرهای نمایشی، مخاطب را با ابعاد عاطفی و تاریخی این واقعه همراه کند و زمینه‌ای برای تأمل در سیره و جایگاه حضرت زهرا (س) فراهم آورد.

«آن سوی سکوت» از چهارشنبه ۶ آبان هر شب از ساعت ۱۸:۳۰ در بوستان ولایت تهران اجرا می شود و ظرفیت میزبانی ۲ هزار نفر را دارد.

این اثر نمایشی محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که در موسسه مهنا به تهیه و تولید رسیده است و در ایام فاطمیه میزبان علاقه‌مندان و سوگواران اهل‌بیت (ع) خواهد بود.

علاقه‌مندان می‌توانند از امروز یکشنبه ۳ آبان‌ برای تهیه و رزرو بلیت خود به سامانه نماتیکت مراجعه کنند.

کد مطلب 6989356

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