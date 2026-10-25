آغاز اجرای «آن سوی سکوت» از ۶ آبان در بوستان ولایت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، سوگواره نمایشی «آن سوی سکوت» با موضوع مظلومیت حضرت فاطمه زهرا (س)، از ۶ آبان‌ در بوستان ولایت تهران اجرا می‌شود.

این سوگواره نمایشی به کارگردانی سعید اسماعیلی و تهیه‌کنندگی علیرضا کوهفر و سید حنیف خیرالامور، با تکیه بر روایت نمایشی وقایع پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)، به بازخوانی روزهایی می‌پردازد که تاریخ اسلام شاهد رنج‌ها و مظلومیت‌های دختر پیامبر (ص) بود. روایتی که تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت هنرهای نمایشی، مخاطب را با ابعاد عاطفی و تاریخی این واقعه همراه کند و زمینه‌ای برای تأمل در سیره و جایگاه حضرت زهرا (س) فراهم آورد.

«آن سوی سکوت» از چهارشنبه ۶ آبان هر شب از ساعت ۱۸:۳۰ در بوستان ولایت تهران اجرا می شود و ظرفیت میزبانی ۲ هزار نفر را دارد.

این اثر نمایشی محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که در موسسه مهنا به تهیه و تولید رسیده است و در ایام فاطمیه میزبان علاقه‌مندان و سوگواران اهل‌بیت (ع) خواهد بود.

علاقه‌مندان می‌توانند از امروز یکشنبه ۳ آبان‌ برای تهیه و رزرو بلیت خود به سامانه نماتیکت مراجعه کنند.