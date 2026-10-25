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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴

واردات خودرو از محل ارز بودجه ۱۴۰۴ متوقف شد

واردات خودرو از محل ارز بودجه ۱۴۰۴ متوقف شد

طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش واردات خودرو از محل بند (ر) تبصره یک قانون بودجه سال ١٤٠٤ متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، توقف ثبت سفارش واردات خودرو از محل بند (ر) تبصره یک قانون بودجه سال ١٤٠٤ از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت ابلاغ شد.

در این ابلاغیه آمده است: با توجه به دستور ۲۸ مهر ١٤٠٥ ریاست کل این سازمان مبنی بر توقف ویرایش ثبت سفارش‌های واردات خودرو بند (ر) تبصره (١) قانون بودجه سال ١٤٠٤ نسبت به توقف افتتاح و ویرایش ثبت سفارش‌های خودروهای مذکور از محل بند فوق در سامانه جامع تجارت اقدام مقتضی به عمل آورند.

ضمنا ثبت سفارش‌هایی که دارای تامین ارز هستند به اندازه تامین ارز پرونده بدون تغییر ارزش، تعداد، شناسه و کد تعرفه، امکان ادامه فرآیند داشته باشند.

کد مطلب 6989357
سمیه رسولی

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