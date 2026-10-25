به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فرشی روز یکشنبه گفت: صدای انفجار شنیده‌شده در بخش‌هایی از تبریز، ناشی از عملیات پاکسازی مهمات عمل‌نکرده دشمن در جنوب غربی این شهر بوده است.

دقایقی پیش صداهای انفجاری در بخش‌هایی از تبریز شنیده شد.