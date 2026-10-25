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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۴

صدای انفجار در تبریز ناشی از پاکسازی مهمات عمل‌نکرده بود

صدای انفجار در تبریز ناشی از پاکسازی مهمات عمل‌نکرده بود

تبریز- مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت: صدای انفجار شنیده‌شده در بخش‌هایی از تبریز، ناشی از عملیات پاکسازی مهمات عمل‌نکرده دشمن بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فرشی روز یکشنبه گفت: صدای انفجار شنیده‌شده در بخش‌هایی از تبریز، ناشی از عملیات پاکسازی مهمات عمل‌نکرده دشمن در جنوب غربی این شهر بوده است.

دقایقی پیش صداهای انفجاری در بخش‌هایی از تبریز شنیده شد.

کد مطلب 6989362

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