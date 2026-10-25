استاندار بوشهر: امر به معروف باید همراه با حفظ کرامت انسانی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر یکشنبه در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر از آموزه‌های بنیادین اسلام و ظرفیت‌های مهم اجتماعی برای اصلاح امور، افزایش مسئولیت‌پذیری و تقویت اعتماد عمومی است.

وی افزود: تحقق اهداف این فریضه مستلزم شناخت درست مسائل روز، پایبندی به اخلاق اسلامی، احترام به کرامت انسانی و توجه به شرایط و اقتضائات اجتماعی است.

استاندار بوشهر با اشاره به مصادیق امر به معروف در عرصه‌های اجتماعی و مدیریتی خاطرنشان کرد: صداقت، امانت‌داری، قانون‌مداری، تکریم مردم، رعایت عدالت و مقابله با فساد و تبعیض از مهم‌ترین مصادیق این فریضه به شمار می‌روند.

زارع تأکید کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با پاسخ‌گویی مسئولانه، صیانت از بیت‌المال و ارائه خدمات صادقانه، در عمل به الگوی اخلاق‌مداری و قانون‌گرایی تبدیل شوند؛ چراکه عملکرد مسئولان بیش از سخنان آنان در شکل‌گیری و تقویت اعتماد عمومی نقش دارد.

وی ادامه داد: در استان بوشهر باید با تکیه بر ظرفیت‌های فرهنگی و دینی مردم، زمینه ترویج امر به معروف و نهی از منکر را از مسیر فرهنگ‌سازی، تعامل سازنده و گفت‌وگوی محترمانه فراهم کرد و در تمام مراحل، رعایت قانون و حفظ شأن و کرامت افراد را مورد توجه قرار داد.

تأکید بر پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی با استفاده از نرم‌افزار «سو»

استاندار بوشهر همچنین با اشاره به ظرفیت نرم‌افزار «سو» در تسهیل ارتباط میان مردم و مسئولان گفت: استفاده از این ابزار می‌تواند به ثبت، پیگیری و رسیدگی مؤثرتر به درخواست‌ها، مطالبات و مشکلات شهروندان کمک کند.

زارع از دستگاه‌های اجرایی استان خواست با بهره‌گیری از این ظرفیت، روند پاسخ‌گویی به مردم را سرعت بخشند، شفافیت عملکرد خود را افزایش دهند و مطالبات شهروندان را به‌صورت مستمر پیگیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: رسیدگی به‌موقع به درخواست‌های مردمی و پاسخ‌گویی مؤثر دستگاه‌ها، زمینه ارتقای رضایتمندی عمومی و تقویت اعتماد مردم به نظام اداری را فراهم می‌کند.