به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله ایوبی، ظهر یکشنبه در نشست بررسی راهکارهای اجرای طرح «شهر شاهنامه» و برگزاری کنگره خواجوی کرمانی با تأکید بر ضرورت معرفی و برندسازی هویت فرهنگی استان کرمان گفت: هدف، برگزاری کنگره‌ای باشکوه برای خواجوی کرمانی است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی دانشگاه شهید باهنر، هویت فرهنگی کرمان در سطح جهانی معرفی شود.

وی افزود: کرمان گنجینه‌هایی دارد که هنوز برای مردم استان، کشور و حتی جهان به‌خوبی شناخته نشده‌اند و در تلاش هستیم پرونده خواجوی کرمانی را برای ثبت در فهرست مشاهیر یونسکو آماده و ارسال کنیم.

ایوبی، با تأکید بر برگزاری کنگره‌ای در شأن این شاعر برجسته، به تدوین بسته‌ای فرهنگی شامل ساخت تندیس بزرگ خواجوی کرمانی، تولید آثار سینمایی و مستند، طراحی جایزه‌ای جهانی به نام خواجو و برندسازی این چهره ادبی اشاره کرد.

رئیس امور فرهنگ، ورزش و گردشگری سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: خواجوی کرمانی باید به یکی از نمادهای هویت فرهنگی استان و کشور تبدیل شود؛ چراکه مکان‌ها و نمادهای هویتی می‌توانند فعالیت‌های فرهنگی را در مسیری منسجم قرار دهند و خواجو از چنین ظرفیتی برخوردار است.

وی همچنین از اجرای طرح «نشان ایران» خبر داد و گفت: در این طرح تلاش می‌شود شهرها و استان‌ها با تکیه بر چهره‌های برجسته و مفاخر خود معرفی شوند و در همین راستا، ایجاد فضایی فرهنگی با تندیس بزرگ خواجوی کرمانی و آمفی‌تئاتر روباز در مجاورت آن پیشنهاد شده است تا این مجموعه به مکانی برای برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری تبدیل شود.

ظرفیت کم‌نظیر کرمان برای اجرای طرح «شهر شاهنامه»

استاندار کرمان نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری شهر کرمان گفت: این شهر مجموعه‌ای متراکم و کم‌نظیر از آثار تاریخی، مذهبی و جاذبه‌های گردشگری را در خود جای داده و از ظرفیت لازم برای جذب شمار قابل‌توجهی از گردشگران برخوردار است.

محمدعلی طالبی، با اشاره به طرح «شهر شاهنامه» افزود: کوه‌های شیوشگان، گلزار شهدا، جنگل دست‌کاشت، تله‌کابین، بام کرمان، باغ تاریخی بیرم‌آباد، تخت‌درگاه قلی‌بیگ، گنبد جبلیه، قلعه اردشیر و قلعه دختر، در محدوده‌ای حدود ۱۰۰ هکتاری در مجاورت شهر کرمان قرار دارند که ظرفیت مناسبی برای اجرای طرح‌های فرهنگی و گردشگری فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه تمرکز این تعداد از جاذبه‌های تاریخی، مذهبی و گردشگری در یک محدوده، ظرفیتی کم‌نظیر به شمار می‌رود، اظهار کرد: این منطقه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی و با حمایت استانداری و شهرداری می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم فرهنگی کشور تبدیل شود.

استاندار کرمان همچنین با اشاره به امکان احداث بنای یادبود خواجوی کرمانی در این منطقه گفت: در دل کوه‌ها و قلعه‌های تاریخی کرمان، چند موقعیت مناسب برای اجرای این طرح وجود دارد. همچنین، موضوع ثبت جهانی این منطقه با وزارت میراث فرهنگی مطرح شده و قرار است در اولویت قرار گیرد.