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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۶

پرونده «خواجوی کرمانی» برای ثبت در فهرست مشاهیر یونسکو آماده می‌شود

پرونده «خواجوی کرمانی» برای ثبت در فهرست مشاهیر یونسکو آماده می‌شود

کرمان- رئیس امور فرهنگ، ورزش و گردشگری سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در تلاش هستیم پرونده خواجوی کرمانی را برای ثبت در فهرست مشاهیر یونسکو آماده و ارسال کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله ایوبی، ظهر یکشنبه در نشست بررسی راهکارهای اجرای طرح «شهر شاهنامه» و برگزاری کنگره خواجوی کرمانی با تأکید بر ضرورت معرفی و برندسازی هویت فرهنگی استان کرمان گفت: هدف، برگزاری کنگره‌ای باشکوه برای خواجوی کرمانی است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی دانشگاه شهید باهنر، هویت فرهنگی کرمان در سطح جهانی معرفی شود.

وی افزود: کرمان گنجینه‌هایی دارد که هنوز برای مردم استان، کشور و حتی جهان به‌خوبی شناخته نشده‌اند و در تلاش هستیم پرونده خواجوی کرمانی را برای ثبت در فهرست مشاهیر یونسکو آماده و ارسال کنیم.

ایوبی، با تأکید بر برگزاری کنگره‌ای در شأن این شاعر برجسته، به تدوین بسته‌ای فرهنگی شامل ساخت تندیس بزرگ خواجوی کرمانی، تولید آثار سینمایی و مستند، طراحی جایزه‌ای جهانی به نام خواجو و برندسازی این چهره ادبی اشاره کرد.

رئیس امور فرهنگ، ورزش و گردشگری سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: خواجوی کرمانی باید به یکی از نمادهای هویت فرهنگی استان و کشور تبدیل شود؛ چراکه مکان‌ها و نمادهای هویتی می‌توانند فعالیت‌های فرهنگی را در مسیری منسجم قرار دهند و خواجو از چنین ظرفیتی برخوردار است.

وی همچنین از اجرای طرح «نشان ایران» خبر داد و گفت: در این طرح تلاش می‌شود شهرها و استان‌ها با تکیه بر چهره‌های برجسته و مفاخر خود معرفی شوند و در همین راستا، ایجاد فضایی فرهنگی با تندیس بزرگ خواجوی کرمانی و آمفی‌تئاتر روباز در مجاورت آن پیشنهاد شده است تا این مجموعه به مکانی برای برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری تبدیل شود.

پرونده «خواجوی کرمانی» برای ثبت در فهرست مشاهیر یونسکو آماده می‌شود

ظرفیت کم‌نظیر کرمان برای اجرای طرح «شهر شاهنامه»

استاندار کرمان نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری شهر کرمان گفت: این شهر مجموعه‌ای متراکم و کم‌نظیر از آثار تاریخی، مذهبی و جاذبه‌های گردشگری را در خود جای داده و از ظرفیت لازم برای جذب شمار قابل‌توجهی از گردشگران برخوردار است.

محمدعلی طالبی، با اشاره به طرح «شهر شاهنامه» افزود: کوه‌های شیوشگان، گلزار شهدا، جنگل دست‌کاشت، تله‌کابین، بام کرمان، باغ تاریخی بیرم‌آباد، تخت‌درگاه قلی‌بیگ، گنبد جبلیه، قلعه اردشیر و قلعه دختر، در محدوده‌ای حدود ۱۰۰ هکتاری در مجاورت شهر کرمان قرار دارند که ظرفیت مناسبی برای اجرای طرح‌های فرهنگی و گردشگری فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه تمرکز این تعداد از جاذبه‌های تاریخی، مذهبی و گردشگری در یک محدوده، ظرفیتی کم‌نظیر به شمار می‌رود، اظهار کرد: این منطقه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی و با حمایت استانداری و شهرداری می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم فرهنگی کشور تبدیل شود.

استاندار کرمان همچنین با اشاره به امکان احداث بنای یادبود خواجوی کرمانی در این منطقه گفت: در دل کوه‌ها و قلعه‌های تاریخی کرمان، چند موقعیت مناسب برای اجرای این طرح وجود دارد. همچنین، موضوع ثبت جهانی این منطقه با وزارت میراث فرهنگی مطرح شده و قرار است در اولویت قرار گیرد.

کد مطلب 6989364

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