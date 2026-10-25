نمایش «ماه خواهر من است» صاحب پوستر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه آغاز اجرای نمایش «ماه خواهر من است» به نویسندگی مشترک عظیم اردستانی و ابوالفضل قاضی با کارگردانی عظیم اردستانی از پوستر این اثر نمایشی با طرحی از مبینا قشقایی منتشر شد. سمیرا طباطبایی تهیه کننده این اثر نمایشی است.

این نمایش از یکشنبه سوم آبان ساعت ۱۷ در سالن مده‌آ تماشاخانه طهران روی صحنه می‌رود.

سمیرا طباطبایی و موسی‌الرضا مازندرانی بازیگرانی هستند که در این اثر نمایشی به ایفای نقش می‌پردازند.

در خلاصه داستان این درامِ عاشقانه آمده است: «زنی با ساختن عروسک سلطانِ داستان هزارویک شب، قصد دارد تا خودش را قربانی کند ...»

رحمت امینی نویسنده، کارگردان و پژوهشگر تئاتر به‌عنوان مشاور کارگردان در این پروژه حضور دارد.

دیگر عوامل این اثر نمایشی عبارتند از مجری طرح: خانه هنر آپامه، آهنگساز: بهروز اسماعیل‌زاده، دستیار کارگردان و منشی صحنه: سارا سعادت‌نیا، طراح صحنه: فاطمه طباطبایی، ساخت عروسک: علیرضا حسین‌پور، دستیار ساخت عروسک: سمانه شفیق‌پور، مدیر صحنه: نیلوفر سالار، اتاق فرمان: فاطمه‌سادات حسینی، عکاس و طراح پوستر: مبینا قشقایی، ساخت تیزر: یاسین شیرازی، تبلیغات مجازی: فریبا جدیدی و روابط عمومی: شهرآشوب مفتاحی.

نمایش «ماه خواهر من است» تا ۲۲ آبان‌ هر روز ساعت ۱۷ به مدت ۵۰ دقیقه در سالن مده‌آ تماشاخانه طهران واقع در خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی، بالاتر از طالقانی، کوچه فرهنگی، پلاک ۳ میزبان علاقه‌مندان است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت این اثر نمایشی به سایت تیوال مراجعه کنند.