به گزارش خبرنگار مهر، علی اسکو که صبح روز گذشته با سه کشتی تماشایی و اجرای فنون زیبا به مرحله نیمه‌نهایی وزن ۷۷ کیلوگرم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان رسیده بود، روز گذشته در مصاف با سابا سلیمانوف از جمهوری آذربایجان با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد و از رسیدن به فینال بازماند. این مسابقه در شرایطی به سود کشتی‌گیر آذربایجانی به پایان رسید که اسکو در انتظار فرصتی برای اجرای فنون، از جمله سالتو بارانداز بود؛ اما جریان مبارزه و تصمیم‌های داوری اجازه نداد برنامه‌های او به نتیجه برسد.

در تایم نخست، داوران به اسکو اخطار دادند و یک امتیاز به حریف آذربایجانی اختصاص یافت؛ با این حال حریف آذربایجانی نتوانست در خاک امتیازی کسب کند. در تایم دوم نیز در حالی که انتظار می‌رفت اخطار به کشتی‌گیر آذربایجانی داده شود و اسکو فرصت اجرای فن در خاک را به دست آورد، بار دیگر داوران کشتی‌گیر ایران را جریمه کردند. این تصمیم با اعتراض شدید مربیان ایرانی همراه شد.

در ادامه، تلاش‌های اسکو برای تغییر نتیجه در حالت سرپا بی‌ثمر ماند و او با نتیجه ۲ بر صفر کشتی را واگذار کرد تا به دیدار رده‌بندی راه پیدا کند.

علیرضا دبیر در واکنش به قضاوت این مسابقه گفت: در اعتراض به داوری کشتی علی اسکو به مسئولان مربوطه ایمیل زدیم. این واقعیت وجود دارد که در یک مسابقه، داوران به‌صورت خودکار به دنبال تقسیم مدال‌ها باشند، موضوعی طبیعی نیست، اما متأسفانه چنین مواردی وجود دارد.