  1. استانها
  2. بوشهر
۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۴۵

امام جمعه اهل‌سنت سیراف: حضرت زهرا(س) الگوی آینده‌سازان جامعه است

امام جمعه اهل‌سنت سیراف: حضرت زهرا(س) الگوی آینده‌سازان جامعه است

بوشهر- امام جمعه اهل‌سنت سیراف گفت: حضرت فاطمه زهرا(س) الگویی کامل برای دختران نوجوان و آینده‌سازان جامعه اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ حسین افروز ظهر یکشنبه در مراسمی با حضور حجت‌الاسلام حجت الاسلام عاشوری، امام جمعه اهل‌تشیع سیراف، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر، جمعی از مسئولان، مدیر، معلمان و دانش‌آموزان آموزشگاه دخترانه شهید عبدالله‌زاده سیراف، با اشاره به شخصیت برجسته حضرت فاطمه زهرا(س)، ایشان را الگویی کامل برای زنان و دختران مسلمان دانست و بر ضرورت آشنایی نسل نوجوان با سیره و سبک زندگی آن حضرت تأکید کرد.

وی با بیان اینکه حضرت فاطمه زهرا(س) از جایگاه والایی در جهان اسلام برخوردار است، اظهار کرد: امت اسلامی باید با معرفی ابعاد شخصیتی و سیره عملی آن حضرت، زمینه آشنایی بیشتر دختران نوجوان را با ارزش‌های اخلاقی، دینی و اجتماعی فراهم کند؛ چراکه این نسل، آینده‌ساز جامعه اسلامی است.

امام جمعه اهل‌سنت سیراف با تأکید بر اهمیت عفاف، پوشش، اخلاق نیکو و رعایت شئون اسلامی افزود: توجه دختران جوان به سیره حضرت فاطمه زهرا(س) و الگوگیری از منش و رفتار ایشان می‌تواند در تقویت بنیان‌های اخلاقی و معنوی جامعه نقش مؤثری داشته باشد.

امام جمعه اهل‌سنت سیراف: حضرت زهرا(س) الگوی آینده‌سازان جامعه است

شیخ افروز در ادامه خاطرنشان کرد: پایبندی به ارزش‌های دینی و اخلاقی، زمینه‌ساز شکل‌گیری جامعه‌ای سرشار از آرامش، نشاط، محبت و معنویت است و آشنایی نسل نوجوان با الگوهای برجسته اسلامی، در مسیر تحقق این هدف اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی در پایان بر ضرورت توجه خانواده‌ها و نهادهای آموزشی و فرهنگی به تبیین سیره حضرت فاطمه زهرا(س) برای دختران نوجوان تأکید کرد و این مهم را گامی مؤثر در تربیت نسلی آگاه، اخلاق‌مدار و پایبند به ارزش‌های اسلامی دانست.

کد مطلب 6989370

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها