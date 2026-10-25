به گزارش خبرنگار مهر، شیخ حسین افروز ظهر یکشنبه در مراسمی با حضور حجت‌الاسلام حجت الاسلام عاشوری، امام جمعه اهل‌تشیع سیراف، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر، جمعی از مسئولان، مدیر، معلمان و دانش‌آموزان آموزشگاه دخترانه شهید عبدالله‌زاده سیراف، با اشاره به شخصیت برجسته حضرت فاطمه زهرا(س)، ایشان را الگویی کامل برای زنان و دختران مسلمان دانست و بر ضرورت آشنایی نسل نوجوان با سیره و سبک زندگی آن حضرت تأکید کرد.

وی با بیان اینکه حضرت فاطمه زهرا(س) از جایگاه والایی در جهان اسلام برخوردار است، اظهار کرد: امت اسلامی باید با معرفی ابعاد شخصیتی و سیره عملی آن حضرت، زمینه آشنایی بیشتر دختران نوجوان را با ارزش‌های اخلاقی، دینی و اجتماعی فراهم کند؛ چراکه این نسل، آینده‌ساز جامعه اسلامی است.

امام جمعه اهل‌سنت سیراف با تأکید بر اهمیت عفاف، پوشش، اخلاق نیکو و رعایت شئون اسلامی افزود: توجه دختران جوان به سیره حضرت فاطمه زهرا(س) و الگوگیری از منش و رفتار ایشان می‌تواند در تقویت بنیان‌های اخلاقی و معنوی جامعه نقش مؤثری داشته باشد.

شیخ افروز در ادامه خاطرنشان کرد: پایبندی به ارزش‌های دینی و اخلاقی، زمینه‌ساز شکل‌گیری جامعه‌ای سرشار از آرامش، نشاط، محبت و معنویت است و آشنایی نسل نوجوان با الگوهای برجسته اسلامی، در مسیر تحقق این هدف اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی در پایان بر ضرورت توجه خانواده‌ها و نهادهای آموزشی و فرهنگی به تبیین سیره حضرت فاطمه زهرا(س) برای دختران نوجوان تأکید کرد و این مهم را گامی مؤثر در تربیت نسلی آگاه، اخلاق‌مدار و پایبند به ارزش‌های اسلامی دانست.