به گزارش خبرنگار مهر، رامین الماسی ظهر یکشنبه، در آیین تکریم و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی ، با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی و ملی را برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای ضروری دانست.

وی با اشاره به آغاز مسئولیت خود در این استان، خدمتگزاری به مردم خراسان شمالی را فرصتی ارزشمند توصیف کرد و گفت: امیدوارم با همکاری مجموعه مدیران و پیگیری برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، بتوانیم گام‌های مؤثری برای توسعه استان برداریم و اهداف تعیین‌شده را به مرحله اجرا برسانیم.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی با بیان اینکه حل مسائل حوزه شهرسازی و راه و مسکن به‌سادگی امکان‌پذیر نیست، افزود: این حوزه در استان‌های مختلف با محدودیت‌ها و چالش‌هایی روبه‌روست و برای عبور از این مشکلات، باید از ظرفیت‌های موجود به‌درستی استفاده کرد.

الماسی بر ضرورت هماهنگی و کار تیمی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: هرچند وزارت راه و شهرسازی از ظرفیت‌ها و اختیارات مشخصی برخوردار است، اما پیشبرد برنامه‌ها در خراسان شمالی نیازمند همراهی مدیریت ارشد استان و استفاده از ظرفیت‌های ملی است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با حمایت مسئولان و همکاری مجموعه‌های مرتبط، زمینه پیگیری و اجرای برنامه‌های حوزه راه، مسکن و شهرسازی در استان فراهم شود.