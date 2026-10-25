تسهیلات ویژه ارزی و ریالی برای تکمیل پتروشیمی دهدشت اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر یکشنبه در تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های زیربنایی و صنعتی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: کارگروه سرمایه‌گذاری استان به‌صورت مستمر و با برگزاری جلسات روزهای پنجشنبه، روند پیشرفت طرح‌های سرمایه‌گذاری و موانع پیش روی اجرای آن‌ها را بررسی می‌کند.

وی با اشاره به نهایی شدن ۷۶ پروژه سرمایه‌گذاری در این کارگروه افزود: اجرای این طرح‌ها می‌تواند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی استان و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید داشته باشد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه بخش عمده این پروژه‌ها در منطقه ویژه اقتصادی گچساران تعریف شده‌اند، گفت: استقبال سرمایه‌گذاران از ظرفیت‌های این منطقه زمینه مناسبی برای توسعه فعالیت‌های صنعتی و تولیدی فراهم کرده است.

رحمانی با اشاره به طرح‌هایی همچون احداث پالایشگاه، کارخانه تولید لوله‌های بدون درز، کارخانه شیشه، پتروشیمی و چند پروژه صنعتی دیگر در منطقه ویژه اقتصادی گچساران تصریح کرد: در صورت اجرا و بهره‌برداری از این طرح‌ها، حدود ۴۰ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه جمعیت بیکاران استان حدود ۱۶ هزار نفر برآورد می‌شود، ادامه داد: تحقق این پروژه‌ها می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال، تحولات قابل توجهی در اقتصاد کهگیلویه و بویراحمد و مناطق جنوبی کشور به همراه داشته باشد.

تأمین تسهیلات ویژه برای تکمیل پتروشیمی دهدشت

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رفع موانع طرح‌های صنعتی استان بیان کرد: در شهرستان چرام، اقدامات لازم برای آغاز پروژه فسفات انجام شده و موانع پیش روی اجرای پتروشیمی این شهرستان نیز در دستور کار قرار گرفته است.

رحمانی از اختصاص تسهیلات ارزی و ریالی برای تکمیل پتروشیمی دهدشت خبر داد و گفت: هفته گذشته در نشستی در تهران، موضوع تأمین منابع مالی این پروژه بررسی شد و در نهایت، رقم قابل توجهی تسهیلات ارزی و ریالی برای تکمیل آن اختصاص یافت.

وی با تأکید بر اهمیت اجرای طرح‌های بزرگ صنعتی در استان افزود: تأمین منابع مالی و رفع موانع اجرایی از جمله اقدامات ضروری برای تسریع در تکمیل پروژه‌های مهم اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعتی منطقه است.

پیشرفت عملیات حفاری میدان گازی مختار

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌های حوزه نفت و گاز در شهرستان بویراحمد اشاره کرد و گفت: میدان گازی مختار و همچنین طرح‌های نفتی شورم، ریگ و دودرو از جمله پروژه‌های مهم این شهرستان به شمار می‌روند.

رحمانی با اشاره به دشواری‌های عملیاتی و لجستیکی انتقال تجهیزات سنگین به استان اظهار کرد: با وجود محدودیت‌ها و مشکلات موجود، انتقال دکل حفاری میدان گازی مختار با موفقیت انجام شد و عملیات حفاری این میدان در حال حاضر ادامه دارد.

وی تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های انرژی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های نفت و گاز استان می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار باشد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان با اشاره به ضرورت پیگیری مستمر طرح‌های توسعه‌ای خاطرنشان کرد: مدیریت استان با برگزاری جلسات کارشناسی و تخصصی، رفع موانع سرمایه‌گذاری و تسریع در اجرای پروژه‌های کلیدی را دنبال می‌کند تا زمینه تحقق اهداف توسعه‌ای استان فراهم شود.