مسیر متفاوت ایران و رقبا در راه آسیا؛ تیم ملی بدون بازی تدارکاتی!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال مردان ایران خود را برای حضور در بازی‌های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا آماده می‌کند. رقابت‌هایی که آذر ماه در ریاض برگزار می‌شود و مهم‌ترین رویداد پیش روی شاگردان وحید شمسایی در سال جاری به شمار می‌رود. با این حال دومین اردوی تیم ملی در سال در شرایطی به پایان رسید که ملی‌پوشان تنها مقابل سه تیم دسته اولی به میدان رفتند و فرصت رویارویی با حریفان خارجی را نداشتند. اتفاقی که برنامه آماده‌سازی ایران را در مقایسه با برخی رقبای آسیایی‌اش قابل‌توجه می‌کند.

سه بازی تدارکاتی مقابل تیم‌های باشگاهی

تیم ملی در اردوی اخیر خود ابتدا مقابل استقلال بازی کرد و سپس به مصاف مقاومت البرز و مقاومت همدان رفت. در دیدار نخست هر ۲۱ بازیکن دعوت‌شده فرصت حضور در زمین را پیدا کردند و در دو مسابقه بعدی بازیکنان میان دو گروه تقسیم شدند تا کادر فنی شرایط آنها را ارزیابی کند.

به این ترتیب ایران در دومین اردوی خود در سال جاری سه مسابقه تدارکاتی برگزار کرد که هر سه مقابل تیم‌های دسته اولی کشور بود. این در حالی است که بازی‌های داخل سالن ریاض در پیش است و پس از آن نیز تورنمنت تدارکاتی تایلند در اسفندماه در برنامه تیم ملی قرار دارد.

رقبای ایران در تورنمنت‌های بین‌المللی

در حالی که تیم ملی فوتسال ایران دومین اردوی خود را با سه بازی مقابل تیم‌های دسته اولی به پایان رساند برخی رقبای آسیایی این تیم در ماه‌های اخیر برنامه‌های بین‌المللی پرفشارتری را پشت سر گذاشته‌اند. ژاپن پس از برگزاری دو دیدار دوستانه مقابل پرتغال اخیرا نیز در تورنمنت فوتسال برزیل شرکت کرد تا فرصت رویارویی با حریفان خارجی را به دست آورد.

افغانستان نیز در تورنمنت تایلند و سپس رقابت‌های فوتسال برزیل حضور یافت و تجربه بازی مقابل تیم‌های مختلف را کسب کرد. افغانستان در مجموع ۱۰ بازی دوستانه داشته است آماری که اهمیت توجه به تعداد و کیفیت مسابقات تدارکاتی را در مقایسه با برنامه آماده‌سازی ایران برجسته می‌کند. ازبکستان نیز در شهریورماه چهار مسابقه دوستانه مقابل تیم‌های ملی مجارستان و هلند برگزار کرده است.

دفاع از قهرمانی با دست پر یا دست خالی؟

اردوی سوم تیم ملی فوتسال ایران به‌زودی در آبان‌ آغاز می‌شود تا کادر فنی در ادامه روند آماده‌سازی برای بازی‌های داخل سالن ریاض بار دیگر عملکرد بازیکنان را ارزیابی کند.

در اردوی دوم ۶ بازیکن برای نخستین بار به تیم ملی دعوت شدند و با حضور بیشتر در دیدارهای تدارکاتی بیش از سایر ملی‌پوشان زیر ذره‌بین کادر فنی قرار گرفتند. موضوعی که نشان می‌دهد تیم ملی علاوه بر محدودیت در برگزاری بازی‌های تدارکاتی بین‌المللی با چالش جوان‌گرایی و ارزیابی نیروهای تازه‌وارد نیز روبه‌روست. حال باید دید شاگردان وحید شمسایی با وجود این شرایط و فرصت محدود برای آماده‌سازی می‌توانند در ریاض از عنوان قهرمانی خود دفاع کنند یا خیر.

مسابقات فوتسال داخل سالن آسیا از ۲۰ آذر در عربستان سعودی برگزار می شود. ایران، تایلند، افغانستان، اندونزی، ژاپن، قزاقستان، عراق، ازبکستان، قرقیزستان، عربستان سعودی، ویتنام و کویت ۱۲ تیم حاضر در این پیکارها خواهند بود.