به گزارش خبرنگار مهر، مسعود رهنما، ظهر یکشنبه در جمع مسئولان و اعضای مجمع انتخاباتی هیئت کاراته چهارمحال و بختیاری، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای جنگ‌های اخیر، اظهار داشت: به نام خداوند متعال سخنانم را آغاز می‌کنم و یاد و خاطره همه کسانی را که برای امنیت و آرامش امروز جامعه تلاش کرده‌اند، گرامی می‌دارم. شرایطی که امروز در آن قرار داریم، حاصل فداکاری افرادی است که برای حفظ کشور از جان خود گذشتند.

وی با اشاره به عملکرد وزارت ورزش و جوانان در ماه‌های گذشته افزود: وزارت ورزش و جوانان و به‌ویژه احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در شرایط دشوار اخیر در حوزه مسئولیت خود حضور مؤثری داشته‌اند. در حوزه فنی نیز نتایج کاراته در بازی‌های آسیایی نسبت به دوره قبل، با توجه به شرایط دشوار اعزام و آماده‌سازی تیم، قابل توجه بود. از وزیر ورزش و جوانان، مدیرکل ورزش و جوانان استان، مسئولان دستگاه‌های اجرایی و همکارانم در فدراسیون کاراته تشکر می‌کنم.

رئیس فدراسیون کاراته با اشاره به برگزاری انتخابات هیئت کاراته چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: انتخاب رئیس جدید هیئت را تبریک می‌گویم. انتظار داریم مسئولان جدید به برنامه‌هایی که در جریان انتخابات اعلام کرده‌اند، پایبند باشند. مسئولیت هیئت صرفاً به برگزاری انتخابات محدود نمی‌شود و باید برای توسعه این رشته برنامه‌ریزی و تلاش کرد. انتظار دارم سال آینده در مجمع عمومی، گزارشی روشن از عملکرد، اقدامات و میزان تحقق برنامه‌ها ارائه شود.

رهنما با تأکید بر ضرورت اصلاح برخی رویه‌ها در کاراته کشور گفت: یکی از موضوعاتی که باید به‌صورت جدی به آن بپردازیم، تفکیک فعالیت‌های رسمی ورزشی از فعالیت‌های مرتبط با سبک‌ها و هنرهای رزمی است. نباید عناوین مختلف به ابزاری برای سوءاستفاده تبدیل شوند. فعالیت در حوزه ورزش قهرمانی، آموزش هنرهای رزمی و فعالیت‌های همگانی، هرکدام چارچوب و ضوابط خود را دارند و باید در مسیر قانونی و مشخص انجام شوند.

وی ادامه داد: اگر فردی قصد فعالیت آموزشی یا تأسیس مجموعه ورزشی را دارد، باید مسئولیت و مجوزهای لازم را به نام خود دریافت کند و در برابر عملکردش پاسخگو باشد. همان‌طور که در سایر حرفه‌ها، تحصیلات و سوابق افراد باید با نوع فعالیت و مسئولیت آنها تناسب داشته باشد، در ورزش نیز لازم است ضوابط حرفه‌ای رعایت شود. فدراسیون کاراته در نظر دارد این موضوع را با جدیت پیگیری کند و در این مسیر، همکاری هیئت‌های استانی ضروری است.

رئیس فدراسیون کاراته با اشاره به جایگاه این رشته در رقابت‌های بین‌المللی خاطرنشان کرد: باید عملکرد خود را با شاخص‌های واقعی ورزش قهرمانی ارزیابی کنیم. کسب عناوین در مسابقات مختلف، به‌تنهایی معیار کافی برای سنجش موفقیت نیست؛ بلکه باید نتایج رقابت‌های معتبر آسیایی و جهانی، تعداد مدال‌ها، کیفیت عملکرد ورزشکاران و جایگاه کشور در سطح بین‌المللی را در نظر بگیریم. لازم است بدانیم چه محصولی به جامعه ورزش عرضه می‌کنیم و این محصول تا چه اندازه به ارتقای جایگاه کاراته ایران کمک می‌کند.

رهنما با اشاره به نتایج کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی گفت: کاراته ایران در رقابت با رشته‌هایی که از ظرفیت و فرصت‌های بیشتری برخوردارند، نتایج قابل توجهی به دست آورده است. باید این نتایج را در کنار تعداد سهمیه‌ها، فرصت‌های کسب مدال و شرایط آماده‌سازی ورزشکاران بررسی کنیم. ارزیابی عملکرد یک رشته ورزشی باید منصفانه، دقیق و مبتنی بر واقعیت‌های رقابت باشد.

وی با بیان اینکه امکانات به‌تنهایی تضمین‌کننده موفقیت نیست، اظهار داشت: قهرمانی حاصل تمرین مستمر، انضباط، تحمل سختی و برنامه‌ریزی است. ورزشکار باید برای رسیدن به موفقیت از بسیاری از خواسته‌های شخصی خود بگذرد. در گذشته نیز با وجود محدودیت‌های فراوان، اردوهای آماده‌سازی و تمرینات سختی را پشت سر گذاشتیم و نتایج خوبی به دست آوردیم. بنابراین، در کنار مطالبه امکانات، باید فرهنگ تلاش و مسئولیت‌پذیری را نیز تقویت کنیم.

رئیس فدراسیون کاراته با اشاره به سوابق مربیگری خود افزود: در یک سال گذشته، کاراته ایران از جایگاه پانزدهم جهان به نایب‌قهرمانی رسید و در رده‌های پایه نیز نتایج ارزشمندی کسب کرد. این دستاوردها نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی و تلاش می‌توان حتی در شرایط دشوار به موفقیت رسید. ورزشکاران و مربیان ما در برخی مسابقات بین‌المللی با شرایط امنیتی و محدودیت‌های خاصی روبه‌رو بودند، اما توانستند با آمادگی و اراده خود نتایج خوبی رقم بزنند.

رهنما با تأکید بر ضرورت قدردانی از حمایت‌های صورت‌گرفته از ورزشکاران ملی گفت: امکانات و منابع ورزش کشور از محل بودجه عمومی و مالیات مردم تأمین می‌شود؛ بنابراین، ما در قبال مردم مسئولیت داریم و نباید خود را صرفاً در جایگاه مطالبه‌گر قرار دهیم. ورزشکار ملی باید بداند که افتخارات او متعلق به مردم و کشور است و در کنار حقوق خود، مسئولیت اجتماعی نیز دارد.

وی ادامه داد: حمایت‌های مالی، پاداش‌ها و امکاناتی که در اختیار ورزشکاران قرار می‌گیرد، باید با مسئولیت‌پذیری همراه باشد. نمی‌توان از امکانات کشور بهره‌مند شد و در عین حال نسبت به مسئولیت‌های ملی و اجتماعی بی‌تفاوت بود. انتظار داریم ورزشکاران و مدیران ورزشی ضمن پیگیری مطالبات قانونی خود، قدردان حمایت‌های مردم و مسئولان نیز باشند.

رئیس فدراسیون کاراته با اشاره به هزینه‌های انجام‌شده در ورزش قهرمانی تصریح کرد: باید بررسی کنیم که پس از دهه‌ها سرمایه‌گذاری در ورزش کشور، چه میزان از ظرفیت‌های خود را در رقابت‌های بزرگ بین‌المللی به مدال تبدیل کرده‌ایم. این موضوع فقط مختص کاراته نیست و همه رشته‌ها باید برای افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت تمرینات و دستیابی به نتایج بهتر برنامه داشته باشند.

رهنما با اشاره به ضرورت ارتقای شرایط تمرینی و آماده‌سازی تیم‌های ملی گفت: استفاده از ظرفیت‌های علمی و روش‌های نوین تمرینی اهمیت زیادی دارد. باید از دانش مربیان، متخصصان و امکانات موجود به شکل صحیح استفاده کنیم تا ورزشکاران در زمان مناسب به اوج آمادگی برسند. در عین حال، لازم است از منابع کشور به‌درستی بهره ببریم و برای هر هزینه‌ای، هدف و برنامه مشخصی داشته باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم رعایت اخلاق در ورزش اظهار داشت: کاراته واقعی بر پایه احترام، انضباط و جوانمردی شکل می‌گیرد. این رشته با احترام آغاز می‌شود و با احترام به پایان می‌رسد. باید این فرهنگ را در همه سطوح، از آموزش پایه تا رقابت‌های قهرمانی، حفظ کنیم و به نسل جوان انتقال دهیم.

رئیس فدراسیون کاراته با اشاره به ظرفیت ورزشکاران دختر و پسر کشور خاطرنشان کرد: کاراته ایران از استعدادهای فراوانی برخوردار است و باید زمینه رشد و پیشرفت همه ورزشکاران را فراهم کنیم. انتظار داریم مسئولان استانی نیز با حمایت از هیئت‌ها، مربیان و ورزشکاران، مسیر توسعه این رشته را هموار کنند. فدراسیون نیز در چارچوب مسئولیت‌های خود از برنامه‌های سازنده و اصولی حمایت خواهد کرد.

رهنما در پایان با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت تیم‌های ملی کاراته در رویدادهای پیش رو گفت: ظرفیت حضور قدرتمند در مسابقات بین‌المللی را داریم و امیدوارم با همدلی، برنامه‌ریزی و تلاش جمعی بتوانیم نتایج بهتری کسب کنیم. موفقیت در رقابت‌های پیش رو نیازمند حمایت از ورزشکاران، تقویت پشتوانه‌های فنی و ایجاد آرامش و تمرکز در تیم‌های ملی است. امیدوارم با همکاری مسئولان، مربیان، هیئت‌های استانی و خانواده بزرگ کاراته، شاهد موفقیت‌های بیشتر این رشته باشیم.