تکامل شخصیت در «دیوانه خانه زری بوره»؛ صحنه شکنجه برایم جذاب بود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «دیوانه‌خانه زری بوره» به نویسندگی و کارگردانی همایون غنی‌زاده این روزها روی صحنه است، نمایشی که تاکنون بیش از ۲۰۰ شب روی صحنه رفته و با استقبال مخاطبان مواجه شده است. این اثر نمایشی در فضای اجرایی متفاوت و غیرمتعارف و در مکانی غیر از سالن حرفه‌ای تئاتر اجرا می شود و هر شب پذیرای تعداد بسیار محدودی از تماشاگران است. «دیوانه خانه زری بوره» در کارنامه کاری غنی‌زاده اثری متفاوت محسوب می‌شود.

در همین راستا ایمان فتاحی یکی از بازیگران این نمایش که نقش مراد را ایفا می‌کند، با اشاره به تجربه بیش از ۲۴۵ اجرا از این اثر، درباره ویژگی‌های شخصیت خود، تغییر و تکامل آن در طول اجراها و چالش‌های بازیگری در تئاتر توضیح داد.

فتاحی درباره تغییراتی که در طول اجراها در نحوه ایفای نقش مراد تجربه کرده است، گفت: فکر می‌کنم شخصیت مراد خیلی تکامل پیدا کرده است. در اوایل اجرا، همه‌چیز برایم مکانیکی بود و من به‌عنوان بازیگر آن‌طور که باید به بازیگر مقابل گوش نمی‌دادم، اما حالا خیلی بیشتر گوش می‌دهم.

وی با اشاره به اهمیت گوش‌دادن و توجه به واکنش بازیگران مقابل در اجرای زنده افزود: تلاش برای شنیدن و دریافت جزئیات تازه در هر اجرا باعث شده است که با وجود تعداد بالای اجراها، همچنان بتوانم ابعاد جدیدی از شخصیت مراد را کشف کنم. به همین دلیل، اجرای هر شب برایم تازگی خودش را دارد. گاهی ممکن است هماهنگی میان بخش‌های مختلف اجرا دچار اختلال شود، اما در چنین شرایطی به‌جای اینکه منتظر بمانم اجرا تمام شود، مدام به این فکر می‌کنم که چطور می‌توانم آن را نجات بدهم و جریان نمایش را به مسیر اصلی برگردانم. صحنه شکنجه را خیلی دوست دارم. واکنش مراد به کنش خسرو در این صحنه، موقعیتی شبیه به انتقام ایجاد می‌کند. یکی از چالش‌های اصلی من در ایفای این نقش نیز دلبستگی مراد به چیزهایی است که در عین حضور، انگار وجود ندارند.

وی که پیش از این در نمایش‌هایی همچون «ددالوس و ایکاروس»، «کالیگولا»، «می‌سی‌سی‌پی نشسته می‌میرد» و فیلم «مسخره‌باز» به ایفای نقش پرداخته است، درباره تجربه‌های پیشین خود در تئاتر عنوان کرد: جوجو در نمایش «کالیگولا» یکی از نقش‌هایی است که خیلی دوستش داشتم. در «دیوانه‌خانه زری بوره» نیز نزدیکی تماشاگران به صحنه، تجربه متفاوتی برایم ایجاد کرده است و امکان برقراری ارتباط مستقیم‌تر با مخاطب را فراهم می‌کند.

این بازیگر تئاتر در پایان درباره انگیزه‌های خود برای ادامه فعالیت در این عرصه عنوان کرد: متن خوب، همکاری با کارگردان مناسب و مواجهه با تماشاگران از انگیزه‌های اصلی من برای ادامه فعالیت در بازیگری است.

نمایش «دیوانه خانه زری بوره» به نویسندگی و کارگردانی همایون غنی‌زاده از ۷ خرداد در کارگاه تئاتر همایون غنی‌زاده، روی صحنه است.

ایمان ‌فتاحی، حمیدرضا ‌کوهرنگ و امیرعلی ‌بهبهانی گروه بازیگران این نمایش را تشکیل می‌دهند.