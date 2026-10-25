اسپانلو: تعارض منافع نباید سلامت مردم را تهدید کند

به گزارش خبرگراری مهر، محمود اسپانلو در دیدار با رئیس و مدیران دانشگاه علوم پزشکی گلستان، امنیت مراکز درمانی و حمایت از پزشکان و پرستاران را از اولویت‌های حوزه سلامت دانست و اظهار کرد: دستگاه قضایی استان در چارچوب وظایف قانونی، برای پیگیری مشکلات این حوزه و کمک به ارتقای خدمات درمانی آمادگی دارد.

وی با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی مراکز درمانی افزود: خدمات سلامت تعطیل‌بردار نیست و کادر درمان مسئولیتی حساس و مستمر در قبال مردم بر عهده دارد؛ ازاین‌رو، تأمین امنیت مراکز درمانی و حمایت از کارکنان این بخش اهمیت ویژه‌ای دارد.

اسپانلو توسعه زیرساخت‌های درمانی را از شاخص‌های پیشرفت جامعه برشمرد و گفت: دستگاه قضایی برای رفع موانع توسعه خدمات سلامت، به‌ویژه در مناطق محروم، از ظرفیت‌های قانونی خود استفاده می‌کند.

وی دسترسی بیماران قلبی به خدمات آنژیوگرافی در بیمارستان‌های کردکوی و پیامبر اعظم(ص) گنبدکاووس را از نتایج پیگیری‌های قضایی برشمرد و از مسئولان حوزه سلامت خواست مشکلات قابل حل از مسیر قضایی را برای پیگیری مطرح کنند.

رئیس‌کل دادگستری گلستان همچنین بر نقش اخلاق حرفه‌ای در افزایش اعتماد عمومی تأکید کرد و افزود: رفتار پزشکان و کارکنان مراکز درمانی تأثیر مستقیمی بر رضایت بیماران دارد و باید با جدیت از هرگونه تعارض منافع که سلامت مردم را به خطر می‌اندازد، جلوگیری شود.

ضرورت آگاهی‌بخشی به دانشجویان

اسپانلو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آنچه تلاش دشمنان برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و ادراک جامعه خواند، بر ضرورت افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به جنگ شناختی تأکید کرد.

وی دانشگاه‌ها را از محیط‌های مهم برای آگاهی‌بخشی دانست و خواستار برگزاری برنامه‌های تبیینی برای آشنایی دانشجویان با شیوه‌ها و شگردهای مورد استفاده دشمنان شد.