به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهو هلث، دکتر «لورا دال فارا»، متخصص قلب و عروق، می‌گوید: «تفاوت‌های هورمونی یکی از دلایل اصلی ابتلای زودتر مردان به بیماری قلبی نسبت به زنان است.»

دکتر دال فارا توضیح می‌دهد: «استروژن (که زنان سطح بالاتری از آن را دارند) با تحریک پوشش داخلی نازک رگ‌های خونی برای آزاد کردن اکسید نیتریک، یک مولکول سیگنال‌دهنده طبیعی که رگ‌های خونی را شل و گشاد می‌کند، از شریان‌ها محافظت می‌کند. این امر باعث می‌شود خون آزادانه‌تر حرکت کند و فشار خون را کاهش دهد. پس از یائسگی، سطح استروژن زنان کاهش می‌یابد، بنابراین این عامل محافظتی را از دست می‌دهند. از آنجایی که مردان سطح پایین‌تری از این هورمون محافظ را دارند خطر ابتلا به بیماری قلبی در آنها بیشتر است.»

وی در ادامه می افزاید: «مردان و زنان از نظر ویژگی‌های پلاک ایجاد شده در رگ ها نیز متفاوت هستند. پلاک، تجمع کلسترول و سایر مواد در دیواره‌های شریان است. در مردان، پلاک در شریان‌های کرونری اغلب چربی است که احتمال پارگی آن را بیشتر می‌کند و این باعث حملات قلبی زیادی می‌شود.»

خوشبختانه، بیماری قلبی تقریباً به طور کامل قابل پیشگیری است. رژیم غذایی و سبک زندگی در مورد سلامت قلب بسیار مهم هستند.

یک عادت رایج صبحانه نخوردن که در بسیاری از مردان رایج است می‌تواند خطر ابتلا به بیماری قلبی را بدون اینکه حتی خودشان متوجه شوند، افزایش دهد.

یک مطالعه علمی ارتباط بین افرادی که صبحانه نمی‌خورند و افزایش شیوع بیماری قلبی را نشان می‌دهد.

دکتر «آدداپو ایلویوماد»، متخصص قلب و عروق پیشگیرانه و مدیر پزشکی موسسه قلب و عروق میامی، می‌گوید: «صرف نظر کردن از صبحانه به خودی خود این خطر را افزایش نمی‌دهد؛ بلکه عادات ناسالم دیگری است که می‌تواند منجر به آن شود.»

محققان می گویند افرادی که صبحانه نمی‌خورند، احتمال بیشتری دارد که بعداً در طول روز کالری بیشتری مصرف کنند. این روند می‌تواند خطر چاقی را افزایش دهد که یک عامل خطر برای بیماری قلبی است.

دکتر دال فارا می‌گوید: «افرادی که مرتباً صبحانه را حذف می‌کنند، اغلب عادات غذایی دیگری دارند که ممکن است به افزایش وزن کمک کند، از جمله غذا خوردن نامنظم و دیرهنگام در شب، در زمان‌هایی که با چرخه خواب و بیداری معمول بدن همسو نیست. آنها همچنین اغلب احساس گرسنگی بیشتر و سیری کمتری را گزارش می‌کنند و سطح گرلین، هورمونی که گرسنگی را تحریک می‌کند، در آنها بالاتر است. بسیاری از آنها این شرایط را با خوردن بیشتر در اواخر روز جبران می‌کنند، و اغلب فست فود و قند بیشتر و فیبر، میوه و سبزیجات کمتری را انتخاب می‌کنند.»

وی در ادامه می افزاید: «حذف صبحانه همچنین می‌تواند قند خون را افزایش دهد که یکی دیگر از عوامل خطر بیماری قلبی است. حذف صبحانه ممکن است بدن را نسبت به انسولین، هورمونی که به انتقال قند از جریان خون به سلول‌ها برای تولید انرژی کمک می‌کند، کمتر پاسخگو کند. سپس بدن ممکن است برای کنترل قند خون پس از غذا، نیاز به ترشح انسولین بیشتری داشته باشد.»

او توضیح می دهد که خوردن صبحانه می‌تواند به بدن در کنترل قند خون پس از ناهار کمک کند. محققان این فرایند را «اثر وعده غذایی دوم» می‌نامند.

به گفته دال فارا، «انسولین آزاد شده پس از صبحانه، سطح اسیدهای چرب را کاهش می‌دهد.»

حال اگر می‌خواهید وعده غذایی صبحگاهی داشته باشید که از سلامت قلب و عروق پشتیبانی کند، متخصصان توصیه می‌کنند وعده غذایی صبحگاهی باید حداقل فرآوری شده و سرشار از فیبر باشد.

تحقیقات علمی ارتباط بین رژیم غذایی پرفیبر و کاهش خطر ابتلا به بیماری قلبی را نشان می‌دهد.

اگر می‌خواهید رژیم غذایی از سلامت قلب و عروق شما پشتیبانی کند، دکتر دال فارا یک برنامه غذایی مانند رژیم غذایی مدیترانه‌ای یا رژیم غذایی DASH را توصیه می‌کند که هر دو از نظر علمی نشان داده‌اند که خطر ابتلا به بیماری قلبی را کاهش می‌دهند.

هر دوی این برنامه‌های غذایی بر مصرف غذاهایی که حداقل فرآوری شده‌اند، مانند پروتئین‌های گیاهی، پروتئین‌های حیوانی بدون چربی، غذاهای دریایی، سبزیجات، میوه و غلات کامل تأکید دارند. علاوه بر این، به حداقل رساندن مصرف سدیم بخش اصلی رژیم غذایی DASH است.

صبحانه‌هایی که سرشار از فیبر هستند و در روش‌های غذایی رژیم غذایی مدیترانه‌ای یا DASH قرار می‌گیرند شامل بلغور جو دوسر با ماست یونانی و انواع توت‌ها، پودینگ دانه چیا با گردو و تخم مرغ همزده با سبزیجات و آووکادو هستند.

راه‌های دیگر برای کاهش خطر ابتلا به بیماری قلبی تحرک داشتن است. دکتر دال فارا می‌گوید: «فعالیت هوازی منظم، از جمله پیاده‌روی، خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی را کاهش می‌دهد. ا

معدنکار/۱: ین ورزش عملکرد رگ‌های خونی را بهبود می‌بخشد و به بدن کمک می‌کند تا به طور مؤثرتری به انسولین، هورمونی که قند خون را تنظیم می‌کند، پاسخ دهد. همچنین کلسترول خوب HDL را افزایش و کلسترول بد LDL را کاهش می‌دهد.»

محققان می گویند با حفظ عادات سالم، می‌توانید خطر ابتلا به بیماری قلبی را به میزان قابل توجهی کاهش دهید. همه چیز با نحوه انتخاب شما برای گذراندن صبح شروع می‌شود، از جمله صرف وقت برای نشستن و خوردن یک صبحانه متعادل.