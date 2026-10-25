به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا گودرزی در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاری وزارت آموزش‌وپرورش و مرکز آمار ایران، با اشاره به اهمیت نقش آموزش‌وپرورش در تحولات کشور اظهار کرد: اگر به دنبال تحول و حرکت به سمت اقدامات بزرگ‌تر هستیم، آموزش‌وپرورش یکی از بخش‌هایی است که می‌تواند در تحقق این هدف نقش مؤثری داشته باشد؛ ازاین‌رو، همکاری با این مجموعه برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با قدردانی از همکاری مسئولان و کارشناسان آموزش‌وپرورش در ستاد سرشماری افزود: با وجود مشغله‌های مرکز آمار ایران در فرایند سرشماری، حضور در این جلسه را فرصتی ارزشمند می‌دانستیم؛ چراکه آموزش‌وپرورش حوزه‌ای است که باید برای آن وقت گذاشت و همکاری با آن را جدی گرفت.

گودرزی با اشاره به حضور فعال نماینده آموزش‌وپرورش در ستاد سرشماری گفت: همکاران این وزارتخانه در فرایندهای مرتبط با سرشماری همکاری خوبی داشته‌اند و از همراهی و مشارکت آن‌ها قدردانی می‌کنیم.

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به تغییر رویکرد نظام آماری کشور ادامه داد: در حال حرکت از نظام آماری مبتنی بر پیمایش به سمت نظام آماری مبتنی بر داده‌های ثبتی هستیم. این تحول می‌تواند به کاهش هزینه‌ها، افزایش سرعت تولید آمار و دسترسی به اطلاعات دقیق‌تر و به‌موقع‌تر کمک کند.

وی افزود: یکی از مزیت‌های آمارهای ثبتی، امکان به‌روزرسانی مستمر اطلاعات و گزارش‌دهی درباره وضعیت شاخص‌های مختلف است. دسترسی به داده‌های به‌روز و معتبر این فرصت را فراهم می‌کند که تصمیم‌گیران پیش از وقوع یا تشدید مسائل، تصویر روشن‌تری از شرایط داشته باشند و تصمیم‌های مناسب‌تری اتخاذ کنند.

گودرزی با بیان اینکه این تحول برای مرکز آمار ایران و نظام آماری کشور نیز تجربه‌ای ارزشمند به شمار می‌رود، اظهار کرد: همکاری دستگاه‌های مختلف در این مسیر می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از داده‌ها در نظام تصمیم‌گیری کشور را فراهم کند و حرکت از تصمیم‌گیری‌های ایستا به سمت حکمرانی مبتنی بر اطلاعات و شواهد را سرعت ببخشد.

وی با تأکید بر ظرفیت گسترده آموزش‌وپرورش در اطلاع‌رسانی درباره سرشماری گفت: این وزارتخانه شبکه وسیعی از دانش‌آموزان، والدین، معلمان و مدیران مدارس را در اختیار دارد و همین ظرفیت می‌تواند بستر مناسبی برای تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای و آگاهی‌بخشی درباره سرشماری باشد.

رئیس مرکز آمار ایران ادامه داد: مدیران و کارشناسان می‌توانند با حضور در جلسات و فضاهای آموزشی، درباره اهمیت سرشماری و ضرورت مشارکت مردم توضیح دهند. استفاده از این ظرفیت گسترده، به انتقال بهتر پیام‌های آماری و افزایش آگاهی عمومی کمک می‌کند.

گودرزی با اشاره به جایگاه علمی مرکز آمار ایران تصریح کرد: این مرکز نهادی تخصصی است و کارشناسان آن در حوزه‌های مختلف، دانش و توانایی لازم برای تولید آمارهای معتبر را دارند. در عین حال، تلاش می‌کنیم تولید آمار در حوزه علوم اجتماعی و سایر زمینه‌های مرتبط نیز گسترش یابد؛ زیرا هرچه آمارهای معتبر بیشتری تولید و منتشر شود، توجه رسانه‌ها و تصمیم‌گیران به مسائل و شاخص‌های مربوط افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: افزایش توجه به داده‌ها و شاخص‌های آماری می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مسائل و کمک به حل مشکلات اساسی مردم منجر شود. هدف نهایی این تلاش‌ها آن است که تصمیم‌گیری‌ها بیش از گذشته بر اطلاعات معتبر و شواهد قابل اتکا استوار باشد.

گودرزی با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری حکمرانی مبتنی بر داده‌های ثبتی و شواهد گفت: امیدواریم با همکاری مرکز آمار ایران و آموزش‌وپرورش، زمینه تقویت این رویکرد در کشور فراهم شود. آموزش‌وپرورش از ظرفیت‌های لازم برای مشارکت در این فرایند برخوردار است و انتظار داریم در این مسیر نه‌تنها پیشتاز باقی بماند، بلکه نقش مؤثرتری نیز ایفا کند.

رئیس مرکز آمار ایران همچنین بر اهمیت استفاده از ظرفیت نوجوانان و جوانان در گسترش سواد آماری تأکید کرد و گفت: دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی می‌توانند در ترویج سواد آماری نقش داشته باشند. در کنار آموزش‌وپرورش، انجمن‌های تخصصی آمار، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها نیز در این زمینه مسئولیت دارند و مرکز آمار ایران آماده است متناسب با ظرفیت‌های خود از این اقدامات حمایت کند.

وی با اشاره به امکان اجرای برنامه‌های مشترک برای ارتقای سواد آماری در مدارس افزود: اگر آموزش‌وپرورش برنامه‌هایی مانند راه‌اندازی طرح «همراهان آمار» در مدارس را دنبال کند، مرکز آمار ایران آمادگی همکاری در اجرای آن را دارد. همچنین، برای توانمندسازی معلمان، برگزاری دوره‌های آموزشی و بازآموزی و آشنایی نزدیک‌تر آنان با فرایند تولید آمار می‌توان برنامه‌ریزی کرد.

گودرزی در پایان با اشاره به ظرفیت دانش‌آموزان مستعد و علاقه‌مند به فعالیت‌های علمی خاطرنشان کرد: آشنایی دانش‌آموزان با فرایند تولید آمار و انتقال این آگاهی به جامعه می‌تواند به افزایش سواد آماری و تقویت سرمایه اجتماعی کمک کند. امیدواریم سرشماری پیش‌رو نقطه آغاز همکاری‌های گسترده‌تر و مؤثرتر میان مرکز آمار ایران و آموزش‌وپرورش در مسیر ارتقای سواد آماری و بهبود نظام تصمیم‌گیری کشور باشد.