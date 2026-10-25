فرمانده سپاه قزوین: فراجا و سپاه در برابر دشمن مأموریتی مشترک دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعی‌آتانی ظهر یکشنبه در مراسم تألیف قلوب نیروهای انتظامی و سپاه که در سالن شهدای ستاد فرماندهی انتظامی استان قزوین برگزار شد، با اشاره به همکاری مستمر این دو مجموعه اظهار کرد: سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی در عرصه‌های مختلف همواره در کنار یکدیگر بوده‌اند و این همراهی را در میدان عمل نیز به اثبات رسانده‌اند.

وی با تشریح وجوه مشترک سپاه و فراجا افزود: نخستین پیوند میان این دو مجموعه، تبعیت از ولی‌فقیه و سربازی در مسیر ولایت است؛ اصلی که نیروهای مسلح را در یک جبهه و مسیر مشترک قرار می‌دهد.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین، خدمت به مردم را دومین نقطه اشتراک سپاه و فراجا دانست و تصریح کرد: هر دو مجموعه خود را خدمتگزار مردم می‌دانند و برای حفاظت از امنیت و آرامش آنان، آمادگی فداکاری دارند.

رفیعی‌آتانی ادامه داد: مسئولیت مشترک در برقراری امنیت کشور، سومین وجه اشتراک این نیروهاست. سپاه و فراجا در قالب یک شبکه هماهنگ اطلاعاتی و عملیاتی، مأموریتی واحد را دنبال می‌کنند و آن مقابله با دشمن و جلوگیری از برهم خوردن امنیت جامعه است.

حمله به مراکز انتظامی با هدف تضعیف امنیت داخلی بود

وی با اشاره به حملات آمریکا در جریان جنگ رمضان خاطرنشان کرد: دشمن با هدف قرار دادن پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها به دنبال تضعیف توان انتظامی کشور بود تا از این طریق زمینه پیوند اراذل و اوباش داخلی با جریان‌های تجزیه‌طلب را فراهم کند و امنیت داخلی را تحت تأثیر قرار دهد.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین بیان کرد: دشمن به‌خوبی می‌دانست که نیروی انتظامی در برابر شکل‌گیری فتنه‌های داخلی ایستادگی می‌کند؛ از همین رو، تضعیف پلیس را در دستور کار قرار داد، اما این تلاش‌ها با ایستادگی و اقتدار نیروهای انتظامی به نتیجه نرسید.

رفیعی‌آتانی با بیان اینکه تبعیت از ولی خدا موجب عزت و سربلندی نیروهای مسلح و ملت ایران شده است، آرمان‌های مشترک را از دیگر پیوندهای میان سپاه و فراجا برشمرد و گفت: خدمت در رکاب ولی‌فقیه و حرکت در مسیر تحقق اهداف نظام اسلامی، از آرزوهای مشترک نیروهای مسلح است.

سپاه و فراجا باید کانون امید مردم باشند

وی با تأکید بر ضرورت تقویت امید اجتماعی عنوان کرد: نیروهای مسلح باید برای مردم مظهر امید، نشاط و اطمینان باشند و شهروندان این روحیه را در رفتار و برخورد آنان احساس کنند.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین تأکید کرد: سپاه پاسداران و فراجا در مسیر انجام مسئولیت‌های خود، پشتیبان یکدیگر خواهند بود و پیوند و همکاری میان این دو مجموعه تداوم خواهد داشت.

رفیعی‌آتانی در پایان با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ویژگی‌های نیروی انتظامی گفت: فراجا نیرویی شجاع، هوشمند و خستگی‌ناپذیر است و به‌عنوان یکی از ارکان مستحکم امنیت کشور، با مجاهدت در مسیر خدمت به مردم و پاسداری از امنیت جامعه تلاش می‌کند.

وی امنیت را از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی دانست و بر ضرورت حفظ این دستاورد از طریق همدلی، هماهنگی و تلاش مشترک نیروهای مسلح تأکید کرد.

