اعلام ترکیب پرسپولیس برای بازی با فولاد خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و فولاد خوزستان از ساعت ۱۶:۴۵ امروز یکشنبه از هفته دهم رقابت های فصل جاری لیگ برتر در ورزشگاه شهرقدس برگزار می شود.

مهدی تارتار با توجه به آسیب دیدگی چند بازیکن این تیم نظیر محمدمهدی زارع و اوستون ارونوف تصمیم به تغییر دوباره ترکیب اصلی گرفت تا نفرات زیر برای شروع بازی با فولاد انتخاب شوند:

پیام نیازمند، محمدحسین کنعانی‌زادگان، مهدی تیکدری نژاد، مجید عیدی، پویا پورعلی، تیوی بیفوما، محمدمهدی محبی، پوریا شهرآبادی و محمدخدابنده لو و علی علیپور