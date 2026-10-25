  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۱۲

هفته دهم لیگ بیست و ششم؛

اعلام ترکیب پرسپولیس برای بازی با فولاد خوزستان

اعلام ترکیب پرسپولیس برای بازی با فولاد خوزستان

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس برای دیدار امروز با فولاد خوزستان مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و فولاد خوزستان از ساعت ۱۶:۴۵ امروز یکشنبه از هفته دهم رقابت های فصل جاری لیگ برتر در ورزشگاه شهرقدس برگزار می شود.

مهدی تارتار با توجه به آسیب دیدگی چند بازیکن این تیم نظیر محمدمهدی زارع و اوستون ارونوف تصمیم به تغییر دوباره ترکیب اصلی گرفت تا نفرات زیر برای شروع بازی با فولاد انتخاب شوند:

پیام نیازمند، محمدحسین کنعانی‌زادگان، مهدی تیکدری نژاد، مجید عیدی، پویا پورعلی، تیوی بیفوما، محمدمهدی محبی، پوریا شهرآبادی و محمدخدابنده لو و علی علیپور

کد مطلب 6989405
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها