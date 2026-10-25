بیش از ۵۸ هزار پروانه کسب برای زنان کشاورز صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، پیمان عالمی آرانی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران در نشست تخصصی هم‌اندیشی و هم‌افزایی برای شناسایی و معرفی الگوهای موفق زنان توانمند روستایی و عشایری که به همت دفتر امور زنان وزارت خانه برگزار شد، گفت: تسهیل صدور مجوزهای قانونی، زمینه دسترسی این زنان به تسهیلات بانکی، بیمه تامین اجتماعی و خدمات حمایتی را فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: این مجوزها، حوزه‌های مختلفی از جمله دام و طیور، زراعت، باغبانی و سایر فعالیت‌های کشاورزی را در بر می‌گیرد و امکان صدور پروانه برای تشکل‌های زنان از جمله تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها، نیز وجود دارد.

عالمی آرانی درباره حمایت از فعالیت‌های اقتصادی زنان روستایی و کشاورز اظهار کرد: تسهیل‌گری برای ساماندهی فعالیت واحدهای کشاورزی متعلق به زنان، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار و زنان دارای شرایط خانوادگی آسیب‌پذیر از اولویت‌های اتاق اصناف کشاورزی است.

وی درهمین حال افزود: اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی کشاورزی در حدود ۴۵۰ شهرستان کشور فعال هستند و کشاورزان با مراجعه به این مجموعه‌ها می‌توانند برای دریافت پروانه کسب اقدام کنند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران ادامه داد: این فرایند، علاوه‌بر ساماندهی فعالیت‌های تولیدی، مسیر دریافت شناسنامه محصول را نیز در چارچوب برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت تسهیل می‌کند.

وی گفت: اتاق اصناف کشاورزی آمادگی دارد فعالیت‌های زنان کشاورز و روستایی را ساماندهی کند و صدور بیش از ۵۸ هزار پروانه کسب در این حوزه، نشان‌دهنده اهتمام اتاق اصناف کشاورزی به تسهیل فعالیت اقتصادی زنان و حمایت از حضور موثر آنان در تولید و توسعه بخش کشاورزی است.