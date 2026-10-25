فرمانده انتظامی قزوین: با اخلالگران امنیت و اغتشاشگران برخورد میکنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدقاسم طرهانی ظهر یکشنبه در مراسم تألیف قلوب نیروهای انتظامی و سپاه که در سالن شهدای ستاد فرماندهی انتظامی استان قزوین برگزار شد، با تأکید بر نقش همدلی نیروهای مسلح در عبور از بحران‌ها اظهار کرد: همکاری و انسجام میان فراجا، سپاه پاسداران و بسیج در جریان حوادث دی‌ماه، زمینه عقب‌نشینی دشمن را فراهم کرد.

وی با بیان اینکه همه نیروهای مسلح خود را سرباز نظام ولایت می‌دانند، افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه، حوادث دی‌ماه و جنگ رمضان، نیروهای انتظامی و سپاه با هماهنگی و اتحاد در کنار یکدیگر قرار داشتند و بسیجیان نیز بدون چشمداشت در این مسیر همراهی کردند.

فرمانده انتظامی استان قزوین ادامه داد: صیانت از جان و مال مردم و دفاع از تمامیت ارضی کشور، مسئولیتی مشترک است که با همدلی و همکاری مجموعه نیروهای مسلح و بسیج با قدرت بیشتری دنبال می‌شود.

حضور مردم در خیابان‌ها نیازمند تأمین امنیت است

طرهانی با اشاره به حضور شبانه مردم در خیابان‌ها و میادین برای حمایت از نظام و انقلاب عنوان کرد: این اقدام به ابتکار امام جمعه قزوین آغاز شد و قزوین در این زمینه پیشگام بود؛ حرکتی ارزشمند که باید با حضور مستمر و مسئولانه نیروهای انتظامی و سایر نیروهای تأمین‌کننده امنیت همراه باشد.

وی حضور مردم در صحنه را نعمتی ارزشمند و موجب ناامیدی دشمن دانست و گفت: باید قدر این همراهی را بدانیم؛ چراکه خداوند در آیه هفتم سوره ابراهیم وعده داده است که شکرگزاری موجب افزایش نعمت‌ها می‌شود.

برخورد قاطع با عوامل ناامنی در دستور کار است

فرمانده انتظامی استان قزوین با هشدار به اراذل و اوباش و عوامل اخلال در نظم عمومی تصریح کرد: تحرکات این افراد از سوی نیروهای امنیتی رصد می‌شود و در صورت هرگونه اقدام برای برهم زدن امنیت در نقاط مختلف استان، برخورد قاطع و قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای مسلح کردن اراذل و اوباش در کشور، بر ضرورت هوشیاری و بصیرت در برابر تحرکات مخرب تأکید کرد و افزود: مقابله با عوامل ناامن‌کننده جامعه نیازمند آمادگی مستمر و اجازه ندادن به دشمن برای اجرای برنامه‌های خود است.

طرهانی جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز و سلاح‌هایی را که در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار دارد، از اولویت‌های انتظامی برشمرد و خاطرنشان کرد: لازم است در سطح استان و شهرستان‌ها، با تشکیل اتاق‌های فکر و برنامه‌ریزی هدفمند، اقدامات لازم برای ساماندهی این موضوع انجام شود.

رصد فضای مجازی برای پیشگیری از تکرار فتنه ضروری است

وی با تأکید بر ضرورت تقویت فعالیت‌های اطلاعاتی در فضای حقیقی و مجازی بیان کرد: مجموعه‌های اطلاعاتی باید با حساسیت و دقت، تحرکات و فعالیت‌های مشکوک را زیر نظر داشته باشند؛ چراکه زمینه‌سازی برای حوادث دی‌ماه با بهره‌گیری از ظرفیت فضای مجازی انجام شد.

فرمانده انتظامی استان قزوین تأکید کرد: هر اندازه هماهنگی میان فراجا و سپاه پاسداران تقویت شود و همکاری میان این دو مجموعه گسترش یابد، امکان مقابله مؤثرتر با تهدیدها افزایش پیدا می‌کند. به گفته وی، هم‌افزایی نیروهای مسلح موجب شده است دامنه فعالیت اغتشاشگران و اراذل و اوباش حتی در مناطق روستایی نیز محدود شود.

خانواده‌ها دیده‌بان امنیت فرزندان خود باشند

طرهانی با تأکید بر اینکه امنیت متعلق به همه مردم است، نقش خانواده‌ها را در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و تهدیدهای امنیتی مهم دانست و اظهار کرد: باید این باور در جامعه تقویت شود که مردم در تأمین امنیت خود نقش اساسی دارند.

وی خانواده‌ها را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌ها برای کمک به حفظ امنیت جامعه معرفی کرد و افزود: خانواده‌ها باید نسبت به رفتارها و فعالیت‌های فرزندان خود حساس باشند و با همکاری نیروهای مسلح، در پیشگیری از تهدیدها و مقابله با توطئه‌های دشمن نقش‌آفرینی کنند.

فرمانده انتظامی استان قزوین در پایان، همدلی میان مردم و نیروهای مسلح را زمینه‌ساز تقویت امنیت پایدار دانست و بر ضرورت همکاری همه بخش‌های جامعه برای مقابله با تهدیدها تأکید کرد.

