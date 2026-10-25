سنگاپور میزبان همایش بررسی رویکرد قرآن در مورد مسائل جهان امروز

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به تحولات سریعی که جهان شاهد آن است، نیاز به پیوند دادن فهم قرآن کریم و تأمل در معانی آن با مسائل جوامع معاصر و الهام گرفتن از راهنمایی‌های آن در برخورد با پیشرفت‌های فناوری و چالش‌های زیست‌محیطی و بشردوستانه و مسئولیت‌پذیری و ارزش‌های اخلاقی در زندگی روزمره رو به افزایش است.

برنامه «قرآن سنگاپور ۲۰۲۶» (QuranSG) که تقریباً ۱۵۰۰۰ شرکت‌کننده بین ژوئن و اکتبر ۲۰۲۶ در آن شرکت کرده بودند، با یک همایش قرآنی در مرکز همایش‌های سانتک در سنگاپور به پایان رسید. این همایش با عنوان «تأمل در قرآن در جهانی در حال تغییر» با حضور تقریباً ۴۰۰ معلم، محقق و اعضای جامعه مسلمان برگزار شد.

برای اولین بار، این همایش شامل جلسات تخصصی بود که تعالیم قرآنی را در سه موضوع معاصر شامل هوش مصنوعی و دانش، آب و هوا و محیط زیست و صلح و درگیری بررسی کرد. هدف، برجسته کردن نقش ارزش‌های قرآنی در هدایت اندیشه، رفتار و پرداختن به چالش‌های انسانی و اجتماعی بود.

جلسه اول به رابطه بین دانش و هوش مصنوعی پرداخت و بر اهمیت حفظ تفکر مستقل و قضاوت شخصی و استفاده مسئولانه از فناوری، بر اساس راهنمایی‌های قرآنی تأکید کرد.

در جلسه دوم، مسائل اقلیمی و زیست‌محیطی از منظر مسئولیت بشریت در قبال زمین و حفظ منابع آن، از طریق اعتدال، پاسخگویی و استفاده منطقی از منابع طبیعی مورد بحث قرار گرفت.

جلسه سوم به موضوع صلح و درگیری اختصاص داشت و به اهمیت پاسخ به بی‌عدالتی و بحران‌های انسانی بر اساس ارزش‌های عدالت، رحمت و شفقت پرداخت و ارتباط بین تعالیم قرآنی و مسائلی که جوامع معاصر با آن مواجه هستند را منعکس کرد.

این همایش با تلاوت قرآن توسط عالیه حسنی، برنده پنجاه و هشتمین مسابقه سالانه تلاوت، حفظ و تدبر قرآن کریم، آغاز شد و پس از آن نظیرالدین محمد نصیر، مفتی اعظم سنگاپور سخنرانی کرد.

محمد عارف بن موسی، دانشیار دانشگاه علوم اسلامی مالزی (USIM)، نیز در مورد راه‌های تعامل آگاهانه و عمیق با قرآن کریم، افزایش درک معانی آن و پیوند آن با زندگی روزمره سخنرانی کرد.

این همایش نقطه اوج یک فصل قرآنی پنج ماهه، از ژوئن تا اکتبر ۲۰۲۶، بود که نزدیک به ۱۵۰۰۰ شرکت‌کننده در فعالیت‌های مختلف برنامه «قرآن سنگاپور» شرکت کردند.

این فعالیت‌ها شامل مسابقه تلاوت، حفظ و تدبر قرآن، گفت‌وگوهای تخصصی در مورد تدبر قرآنی، رویدادهای اجتماعی سیار و یک جشنواره قرآن بود که همگی در قالب برنامه‌ای که آموزش قرآنی را با مشارکت اجتماعی ترکیب می‌کرد برگزار شد.

تنوع این فعالیت‌ها نشان‌دهنده تمرکز برنامه «قرآن سنگاپور ۲۰۲۶» بر گسترش دامنه تعامل با قرآن کریم، از تلاوت و حفظ تا تأمل و کاربرد عملی است.