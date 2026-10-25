روز ملی فسیل فرصتی برای بازخوانی ارزش و اهمیت منطقه فسیلی مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا زارع روز یکشنبه به مناسبت سوم آبان روز ملی فسیل گفت: تراکم بالای فسیل مهره داران ۷ تا ۱۰ میلیون ساله این منطقه را به بهشت فسیل شناسان تبدیل کرده است.

زارع افزود: کاوش‌های مطالعات فسیلی در منطقه فسیلی مراغه از ۱۷۰ سال پیش آغاز شده و تاکنون فسیل‌های مهره دار بسیاری به دست آمده است و در سال‌های گذشته ۸ کاوش تحقیقاتی در این منطقه انجام و نزدیک به شش هزار قطعه فسیل حیوانات مهره دار به دست آمده است.

رئیس حفاظت محیط زیست مراغه گفت:در این کاوش‌ها فسیل‌های منحصر به فرد انواع فیل، زرافه، ببر دندان شمشیری، انواع گاوها، آهو، کرگدن و اسب به دست آمده است.

وی افزود: تحقیقات زمین شناسی و فسیل شناسی نشان می‌دهد که این حیوانات اجداد حیوانات امروزی در آفریقا است.

زارع افزود: جمجمه، عاج فیل، فک و اندام‌های حرکتی حیوانات از جمله فسیل‌های کشف شده در کاوش‌های فسیل شناسی است.

وی گفت: به منظور معرفی فسیل‌های مراغه موزه‌ای با ۷۰۰ قطعه فسیل حیوانات مهره دار در مراغه راه اندازی شده است.

وی گفت: در این موزه فسیل‌هایی کمیاب شامل شش گونه زرافه، شش گونه فیل، پنج گونه کرگدن و هشت گونه از اسب‌ها به نمایش در آمده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مراغه گفت: مرکز تحقیقات فسیل ایران در مراغه با ۷۰ درصد پیشرفت در حال ساخت است.

فسیل‌ها در منطقه مراغه در سطح ۴۰ هزار هکتار پراکنده است که از این وسعت یک هزار و ۲۰۰ هکتار به عنوان منطقه طبیعی و ملی به ثبت رسیده است.

این موزه به صورت دائمی در مرکز تحقیقات فسیلی ایران در شهر مراغه واقع در میدان مجلس این شهر برای بازدید علاقمندان دایر است.