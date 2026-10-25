به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحیمی‌نسب ظهر یکشنبه در جلسه شورای ترویج فرهنگ و ایثار استان قزوین با اشاره به گستردگی مأموریت‌های بنیاد شهید اظهار کرد: انجام این مسئولیت‌های بزرگ به‌تنهایی و با اتکا به امکانات بنیاد امکان‌پذیر نیست و تحقق اهداف این حوزه به همکاری و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد.

دبیر شورای مشاوران وزرای بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به تأکید رئیس بنیاد بر اجرای برنامه‌های مسجدپایه و معلم‌محور گفت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انجام تکالیف مربوط به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران باید با مشارکت مجموعه‌های مختلف و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و آموزشی دنبال شود.

رحیمی‌نسب با بیان اینکه قوانین و مقررات، مسئولیت‌هایی را در این زمینه بر عهده دستگاه‌های اجرایی گذاشته‌اند، افزود: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نباید صرفاً مأموریت بنیاد شهید تلقی شود، بلکه همه دستگاه‌ها باید متناسب با وظایف خود در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.

قدردانی از رویکرد فرهنگی مدیریت استان

وی با اشاره به اقدامات مسئولان استان قزوین در حوزه ایثار و شهادت، از استاندار قزوین به‌عنوان یکی از مسئولان پیشرو در این زمینه یاد کرد و گفت: نشست‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده برای رسیدگی به مسائل ایثارگران و ترویج این فرهنگ، نشان‌دهنده توجه مدیریت استان به این حوزه است.

رحیمی‌نسب همچنین با اشاره به طرح موضوع اقدامات استان در نشست مدیران کل بنیاد شهید کشور، از تلاش مسئولان قزوین قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد این رویکرد با مشارکت سایر دستگاه‌ها ادامه یابد.

ساماندهی گلزار شهدا؛ مسئولیت قانونی شهرداری‌ها

دبیر شورای مشاوران وزرای بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به موضوع ساماندهی گلزارهای شهدا اظهار کرد: قانون، مسئولیت اصلی این حوزه را بر عهده شهرداری‌ها گذاشته و سایر دستگاه‌ها نیز وظایف حمایتی و پشتیبانی دارند.

وی گلزارهای شهدا را نمادی از ایثار، شجاعت و فداکاری مردم هر منطقه دانست و تأکید کرد: رسیدگی به این اماکن ارزشمند باید با جدیت دنبال شود و دستگاه‌های مسئول به تکالیف قانونی خود عمل کنند.

رحیمی‌نسب همچنین با اشاره به قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران گفت: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند گزارش عملکرد خود در حوزه ایثار و شهادت و خدمات‌رسانی به ایثارگران را تا پایان آذرماه به بنیاد شهید ارائه کنند تا گزارش تجمیعی اقدامات انجام‌شده تهیه و به مراجع ذی‌ربط ارائه شود.

فرهنگ ایثار و شهادت؛ سرمایه پیشرفت کشور

وی با تأکید بر نقش فرهنگ ایثار و شهادت در پویایی و پیشرفت کشور اظهار کرد: بخش مهمی از توان و پایداری نظام جمهوری اسلامی از فرهنگ ایثار و فداکاری سرچشمه می‌گیرد و این فرهنگ باید در ساختار سازمانی دستگاه‌ها نیز تقویت شود.

رحیمی‌نسب افزود: کارکنان دستگاه‌های اجرایی باید با مسیر و آرمان‌های شهدا، جانبازان و آزادگان آشنایی بیشتری پیدا کنند و این ارزش‌ها در رفتار و عملکرد سازمانی آنان نمود داشته باشد.

وی با اشاره به شخصیت‌هایی همچون شهید عباس بابایی و شهید محمدعلی رجایی، بر ضرورت معرفی الگوهای شاخص نظامی و مدیریتی به نسل جوان تأکید کرد و گفت: جوانان باید با شناخت این الگوها، بیش از پیش با فرهنگ ایثار، مسئولیت‌پذیری و خدمت آشنا شوند.

دبیر شورای مشاوران وزرای بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان، ضمن قدردانی دوباره از مسئولان استان قزوین، بر ضرورت تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی برای تقویت فرهنگ ایثار و شهادت و ارتقای خدمات به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران تأکید کرد.



