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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶

توسعه مهارت‌آموزی سربازان در کردستان با هدف تسهیل اشتغال پس از خدمت

توسعه مهارت‌آموزی سربازان در کردستان با هدف تسهیل اشتغال پس از خدمت

سنندج- مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای کردستان از توسعه همکاری با سپاه بیت‌المقدس برای مهارت‌آموزی سربازان و تسهیل اشتغال آنان پس از پایان خدمت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی علوی، بعدازظهر یکشنیه یکشنبه در دیدار با سردار جمشید رضایی، فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان، بر ضرورت توسعه برنامه‌های مشترک برای آموزش مهارت‌های شغلی به سربازان و آماده‌سازی آنان برای ورود به بازار کار تأکید کرد.

علوی با اشاره به اهمیت مهارت‌آموزی در توانمندسازی جوانان اظهار کرد: دوران خدمت سربازی می‌تواند فرصتی برای یادگیری حرفه‌های کاربردی باشد تا جوانان پس از پایان خدمت، با آمادگی بیشتری برای اشتغال یا راه‌اندازی کسب‌وکار اقدام کنند.

وی با قدردانی از همکاری سپاه بیت‌المقدس در اجرای برنامه‌های مهارت‌آموزی افزود: توسعه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای متناسب با نیاز بازار کار، علاوه بر افزایش توانمندی جوانان، می‌تواند در کاهش بیکاری و تقویت اقتصاد استان نقش مؤثری داشته باشد.

در ادامه این دیدار، سرهنگ ملکشاهی، معاون نیروی انسانی سپاه بیت‌المقدس کردستان، گزارشی از عملکرد این مجموعه در حوزه آموزش مهارتی سربازان ارائه کرد.

وی با اشاره به دستاوردهای سربازان کردستانی در رقابت‌های مهارتی گفت: نمایندگان این مجموعه در مسابقات مهارت‌آموزی سربازان در سطح غرب کشور رتبه دوم و در مسابقات آزاد مهارت کشوری رتبه سوم را کسب کردند.

معاون نیروی انسانی سپاه بیت‌المقدس کردستان ادامه داد: سال گذشته بیش از ۶۰۰ نفر از سربازان این مجموعه گواهینامه مهارت دریافت کردند و در سال جاری نیز بیش از ۳۰۰ نفر از آموزش‌های مهارتی بهره‌مند شده‌اند.

ملکشاهی همچنین از آغاز مسابقات آزاد مهارت در سطح شهرستان‌ها خبر داد و بر تداوم برنامه‌های مرتبط با ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای سربازان تأکید کرد.

توسعه همکاری‌های آموزشی و افزایش دسترسی سربازان به دوره‌های مهارتی، از محورهای اصلی این دیدار بود.

کد مطلب 6989425

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