به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شریعتی فر ظهر یکشنبه در کارگروه اشتغال استان با اشاره به اعتبارات اختصاص‌یافته به حوزه کسب‌وکارهای کوچک، مشاغل خانگی و گروه‌های هدف نهادهای حمایتی اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی باید از به تعویق افتادن جذب تسهیلات تا ماه‌های پایانی سال جلوگیری کنند و از هم‌اکنون برای جذب منابع در شبکه بانکی برنامه‌ریزی داشته باشند.

وی با اشاره به نقش دستگاه‌هایی مانند کمیته امداد، بنیاد شهید، بهزیستی، بنیاد برکت و میراث فرهنگی در توسعه اشتغال افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های متولی و شبکه بانکی برای استفاده مؤثر از اعتبارات و جلوگیری از باقی ماندن منابع جذب‌نشده ضروری است.

نظارت بر تسهیلات از سطح شهرستان‌ها پیگیری شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت نظارت بر تسهیلات اشتغال بیان کرد: مسئولیت اولیه نظارت بر اجرای طرح‌ها در سطح شهرستان‌ها بر عهده فرمانداران است و لازم است کمیته‌های نظارت شهرستانی در این زمینه فعال باشند.

شریعتی‌فر ادامه داد: دستگاه‌های نظارتی نیز باید در چارچوب وظایف خود، موارد انحراف از اهداف تسهیلات را بررسی کنند تا منابع اختصاص‌یافته به ایجاد اشتغال، به تحقق فرصت‌های شغلی و تولید منجر شود.

وی با اشاره به موضوع اشتغال بانوان و ظرفیت‌های مناطق روستایی گفت: در برنامه‌ریزی‌های اشتغال باید از ایجاد فرصت‌های شغلی مقطعی فراتر رفت و پایداری اشتغال را در اولویت قرار داد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی افزود: توجه به زنجیره‌های ارزش در طراحی طرح‌های اشتغال ضروری است و این رویکرد باید در برنامه‌های مربوط به اشتغال بانوان و سایر گروه‌های هدف مورد توجه قرار گیرد.

ایجاد بازارچه‌های دائمی در شهرستان‌های مرزی

شریعتی‌فر همچنین از پیگیری ایجاد زیرساخت‌های اشتغال پایدار در شهرستان‌های مرزی خبر داد و اظهار کرد: در همین راستا، موضوع ایجاد بازارچه‌های دائمی با استفاده از ظرفیت‌های مرتبط با عواید کولبری در نشست با بنیاد مسکن مطرح شده است.

وی افزود: هدف از این اقدام، فراهم کردن زمینه اشتغال پایدار در شهرستان‌های مرزی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی در کنار توسعه فعالیت‌های تجاری مرزی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه اشتغال استان تأکید کرد: اعداد و ارقام هدف‌گذاری‌شده در حوزه اشتغال باید بر اساس بررسی‌های کارشناسی تعیین شود تا دستگاه‌های اجرایی بتوانند به تعهدات خود عمل کنند.

شریعتی‌فر با اشاره به تعیین هدف اشتغال ۶ هزار و ۷۰۰ نفر در جلسات کارشناسی گفت: تغییر ارقام و اهداف بدون پشتوانه کارشناسی می‌تواند تحقق برنامه را با مشکل مواجه کند؛ بنابراین لازم است برنامه اشتغال استان بر مبنای ظرفیت واقعی دستگاه‌ها و امکان اجرای طرح‌ها تدوین و پیگیری شود.