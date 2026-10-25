به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی بعدازظهر یکشنبه در دیدار با سیدعلی علوی، مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان، بر اهمیت گسترش آموزش‌های مهارتی و پیوند آن با ایجاد فرصت‌های شغلی تأکید کرد.

رضایی با قدردانی از اقدامات مجموعه آموزش فنی‌وحرفه‌ای کردستان در زمینه توانمندسازی جوانان و سربازان اظهار کرد: برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی، شناختی، روانی و علمی، باید توانمندی‌های داخلی تقویت شود و از ظرفیت‌های موجود کشور به شکل مؤثرتری استفاده کنیم.

وی با اشاره به تأثیر بیکاری بر وضعیت معیشتی خانواده‌ها افزود: رفع مشکل بیکاری و افزایش سرمایه‌گذاری می‌تواند به رونق اقتصادی استان کمک کند و از فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها بکاهد.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با تأکید بر ضرورت فراهم کردن زمینه اشتغال برای جوانان تصریح کرد: اگر بتوانیم از طریق مهارت‌آموزی حتی برای یک خانواده فرصت اشتغال و کسب درآمد ایجاد کنیم، این اقدام جهادی ارزشمند در مسیر خدمت به مردم خواهد بود.

رضایی همچنین بر تداوم همکاری میان سپاه بیت‌المقدس و اداره‌کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای کردستان برای توسعه آموزش‌های کاربردی و افزایش فرصت‌های اشتغال تأکید کرد.

در پایان این دیدار، فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان از مدیرکل و کارکنان آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان به پاس همکاری و تلاش در زمینه توسعه مهارت‌آموزی و توانمندسازی سربازان تقدیر کرد.