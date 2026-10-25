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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۴۴

رضایی: مهارت‌آموزی و اشتغال‌زایی از راه‌های تقویت اقتصاد استان است

رضایی: مهارت‌آموزی و اشتغال‌زایی از راه‌های تقویت اقتصاد استان است

سنندج- فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای مقابله با مشکلات اقتصادی، مهارت‌آموزی و ایجاد فرصت‌های شغلی را از عوامل حمایت از معیشت خانواده‌ها دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی بعدازظهر یکشنبه در دیدار با سیدعلی علوی، مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان، بر اهمیت گسترش آموزش‌های مهارتی و پیوند آن با ایجاد فرصت‌های شغلی تأکید کرد.

رضایی با قدردانی از اقدامات مجموعه آموزش فنی‌وحرفه‌ای کردستان در زمینه توانمندسازی جوانان و سربازان اظهار کرد: برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی، شناختی، روانی و علمی، باید توانمندی‌های داخلی تقویت شود و از ظرفیت‌های موجود کشور به شکل مؤثرتری استفاده کنیم.

وی با اشاره به تأثیر بیکاری بر وضعیت معیشتی خانواده‌ها افزود: رفع مشکل بیکاری و افزایش سرمایه‌گذاری می‌تواند به رونق اقتصادی استان کمک کند و از فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها بکاهد.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با تأکید بر ضرورت فراهم کردن زمینه اشتغال برای جوانان تصریح کرد: اگر بتوانیم از طریق مهارت‌آموزی حتی برای یک خانواده فرصت اشتغال و کسب درآمد ایجاد کنیم، این اقدام جهادی ارزشمند در مسیر خدمت به مردم خواهد بود.

رضایی همچنین بر تداوم همکاری میان سپاه بیت‌المقدس و اداره‌کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای کردستان برای توسعه آموزش‌های کاربردی و افزایش فرصت‌های اشتغال تأکید کرد.

در پایان این دیدار، فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان از مدیرکل و کارکنان آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان به پاس همکاری و تلاش در زمینه توسعه مهارت‌آموزی و توانمندسازی سربازان تقدیر کرد.

کد مطلب 6989429

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