به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مراکز رأی‌گیری در سراسر برزیل ساعت ۸ صبح یکشنبه به وقت محلی برای دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری گشایش یافتند؛ رقابتی نزدیک میان لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور کنونی و فلاویو بولسونارو، سناتور محافظه‌کار.

در این انتخابات، لولای ۸۰ ساله از حزب کارگران با فلاویو بولسوناروی ۴۵ ساله، پسر ارشد و وارث سیاسی ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهور پیشین برزیل رقابت می‌کند.

در دور نخست انتخابات که چهارم اکتبر برگزار شد، بولسونارو با کسب ۴۷ درصد آرای معتبر در برابر ۴۵ درصد آرای لولا پیشتاز شد، اما هیچ‌یک از نامزدها نتوانستند اکثریت مطلق آرا را به دست آورند.

نظرسنجی مؤسسه داتافولیا در آستانه روز رأی‌گیری نشان می‌دهد رقابت دو نامزد در محدوده خطای آماری قرار دارد و هر دو ۵۰ درصد آرای معتبر را به دست آورده‌اند.

هزینه‌های زندگی، ناامنی عمومی و نگرانی‌های مستمر درباره فساد از محورهای اصلی این رقابت انتخاباتی بوده‌اند.

لولا که از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ ریاست‌جمهوری برزیل را برعهده داشت، پس از شکست ژائیر بولسونارو در انتخابات سال ۲۰۲۲ با اختلافی کمتر از دو واحد درصد به قدرت بازگشت. این پیروزی یکی از نزدیک‌ترین رقابت‌های ریاست‌جمهوری در تاریخ معاصر برزیل بود. او اکنون برای کسب چهارمین دوره غیرمتوالی ریاست‌جمهوری تلاش می‌کند.

فلاویو بولسونارو پس از آن وارد رقابت انتخاباتی شد که پدرش از تصدی مناصب عمومی محروم و در پی تحقیقات درباره طرح کودتای نظامی پس از شکست انتخاباتی سال ۲۰۲۲، به ۲۷ سال زندان محکوم شد.

پایگاه سیاسی رئیس‌جمهور پیشین همچنان قدرتمند است و میشل بولسونارو، همسر او، نیز در دور نخست انتخابات به مجلس سنای فدرال راه یافت.

پیروزی فلاویو بولسونارو می‌تواند به بازگشت راست‌گرایان به قدرت در برزیل منجر شود و این کشور را با گرایش محافظه‌کارانه گسترده‌تر در منطقه که با دولت دونالد ترامپ در آمریکا مرتبط دانسته شده است، همسو کند.

انتظار می‌رود بیش از ۱۵۰ میلیون رأی‌دهنده واجد شرایط در ۲۶ ایالت برزیل و منطقه فدرال، به‌صورت الکترونیکی رأی خود را ثبت کنند. نتایج اولیه نیز قرار است اندکی پس از پایان رأی‌گیری در ساعت ۵ عصر به وقت برازیلیا اعلام شود.